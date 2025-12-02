Ключова среща днес – решават дали преправят бюджета, или правят нов

Ако няма разбирателство между бизнес, синдикати и власт, ще правят нов вариант за парите на държавата

Ключова среща днес би трябвало да определи дали изготвеният вариант за бюджет за 2026 г. ще бъде преправен, или ще се изготвя изцяло нов.

Във финансовото министерство се очаква да седнат за финални преговори държавата, работодателите и синдикатите. През миналата седмица стана ясно, че ГЕРБ са готови да отстъпят и да се откажат от вдигането на данък дивидент от 5 на 10%, а повишението на осигурителната вноска да е 1 на сто вместо планираните 2%. Няма да се въвежда и задължението бизнесът да използва за отчитане на оборотите си само софтуер, одобрен от НАП.

Пълното приемане на исканията на бизнеса и синдикатите обаче може да доведе до увеличение на дефицита догодина до над 4%, а за покриване на критериите за еврото той трябва да е 3 на сто.

Ако бъдат приети част от исканията при запазване на сегашния дефицит, държавата ще търси допълнително поне 2 млрд. евро приходи за 2026 г. Това трябва да стане без увеличаване на тавана на дълга.

От КНСБ вече обявиха, че ще предложат няколко мерки, чрез които да се увеличат приходите и да се намалят разходите. Едната възможност е да се намали капиталовата програма с минимум 300 млн. евро. Според синдиката тя е раздута и расте с 25% на годишна база, което било нереалистично. С парите от европейските фондове и по плана за възстановяване отрязването на тези 300 млн. евро нямало да се отразят чувствително на инвестициите.

КНСБ предлага и ръст на минималните осигурителни доходи,

които не са пипани близо десетилетие. По данни на НОИ това ще доведе до 130 млн. евро допълнителни приходи. С тази мярка щял да се свие и делът на сивата икономика. Синдикатът иска още всички социални плащания да не са коефициент от минималната работна заплата. Това щяло да спести други 200 млн. евро и щяло да позволи нейното по-бързо вдигане в дългосрочен план, без това да вреди на бюджета.

“Трябва да имаме бюджет преди Коледа, да намерим формули, които властта не намери. Ние и бизнесът предлагаме варианти”, коментира по Би Ти Ви в понеделник Пламен Димитров - председател на КНСБ.

“Очакваме ключова среща с властта, диалогът е възстановен. Беше ни казано, че

този бюджет няма алтернатива, но вече има

Трябва да се справим с дефицита. Засега сме оптимисти", коментира Боян Николаев, който е зам.-председател на КРИБ. Според него данъците и осигуровките трябва да се запазят в сегашния си вид.

Двамата допълниха, че КНСБ и КРИБ няма да участват в протеста, който бе организиран от опизицята в понеделник вечерта.

Ако не се постигне разбирателство на срещата днес, има и вариант предложения бюджет да се изтегли и да се прави изцяло нов проект.

В понеделник вечерта пък финансовата министърка Теменужка Петкова заяви, че мерките на правителството в борбата със сивата икономика дават резултат. Повод бяха обявените резултата за изпълнението на бюджета към края на октомври. Според тях за десетте месеца на годината приходите се увеличават с 8,64 млрд. лева.

Най-голям принос за този ръст имат данъчно-осигурителните приходи, които са със 7,334 млрд. лева повече спрямо същия период на 2024 година. Това е най-високият ръст, който е реализиран през последните няколко години.

Приходите, помощите и даренията в края на октомври са 66,782 млрд. лв., или 74 на сто от годишните разчети.

Бюджетният дефицит достигна 6,59 млрд. лв.,

или 2,98 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт. Отрицателното салдо се формира от недостиг по бюджета от 4,474 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 2,115 млрд. лева.

От финансовото ведомство уточняват, че в началото на ноември ЕК е отпуснала втория транш по плана за възстановяване от 860 млн. лева. В края на годината се окачва и третият транш за близо 3,2 млрд. лв. Така щяла да се компенсира голяма част от дефицита.