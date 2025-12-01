Смениха ръководството на „Гънвор“ след критиките към компанията и отказа от сделката за „Лукойл“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарската енергийна търговска компания „Гънвор“ (Gunvor) обяви днес смяна на ръководството си, няколко седмици след като Вашингтон я определи като „марионетка на Кремъл“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В прессъобщение „Гънвор“ посочи, че американецът Гари Петерсен ще поеме управлението на компанията в рамките на „смяна на мениджмънта“.

„Съгласно това споразумение, главният изпълнителен директор Торбьорн Тьорнквист“, който е съосновател на швейцарската компания, „ще прехвърли всички свои дялове на група от настоящи служители, които ще станат еднолични собственици на „Гънвор“, се уточнява в съобщението.

Компанията също така обяви, че ще направи промени в своя съвет на директорите и изпълнителния комитет, които „вече изключват членовете на семейството Тьорнквист или техни представители“.

В началото на месеца „Гънвор“ (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл“, след като Министерството на финансите на САЩ определи компанията като „марионетка“ на Русия и даде знак, че Вашингтон се противопоставя на сделката, припомня АФП.

„Президентът Тръмп беше ясен - войната трябва да спре незабавно. Докато Путин продължава тези безсмислени убийства, марионетката на Кремъл „Гънвор“ никога няма да получи лиценз за дейност“, обяви на 7 ноември Министерството на финансите на САЩ в платформата „Екс“ (X).

„Гънвор“ уточнява, че Гари Петерсен е бил назначен през 2024 г. за ръководител за регион Америка с „намерението впоследствие да заеме лидерска роля“.

„Настъпи моментът за тази промяна. Процес на поколенческа смяна е в ход, а ние разполагаме с финансовата стабилност, ликвидността и качественото лидерство, необходими за продължаване на глобалната ни стратегия за растеж“, заяви Петерсен в прессъобщението.

„Нашата цел е да запазим водещата си роля като надежден и конкурентен участник на световните енергийни пазари, както днес, така и в бъдеще“, допълни той.