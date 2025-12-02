Дания предлага нов документ относно облагането на тютюна и на новите никотинови изделия, тържествено наречен «компромисен», но държавите не са съгласни.

Той изостря противоречията в ЕС, тъй като според документа, видян от Euractive, се предлага минимална ставка от 360 евро за килограм за нагреваемия тютюн. На финалния спринт при предаване на щафетата на следващата страна председател – Кипър, Дания иска 132 % увеличаване на данъка спрямо първото си предложение от месец юли – 155 евро за килограм.

Сигурността и конкурентоспособността бяха двата основни приоритета на датското председателство, което започна на 1 юли и ще приключи на 31 декември 2025 г, обявени на сесия на ЕИСК на 16 юли. Тогава министърът по европейските въпроси на Дания г-жа Мари Биер обяви още, че ЕС се нуждае от Европа, която да създава иновации и да се конкурира на световно равнище и допълни, че целта на датското председателство на Съвета е да ръководи с отговорност, да действа в единство и да постига осезаеми резултати за Съюза.

Темата за данъчното облагане на тютюна е една от най-чувствителните теми в ЕС, която изостря противоречията и поддържа високо напрежение. Това никак не е неочаквано, тъй като Европейската комисия преследва едновременно две цели – здравна и фискална, за което се изисква висш политически пилотаж, задълбочена експертиза и диалог с всички 27 заинтересовани страни.

Висшият пилотаж в небето над Латвия и Полша обаче изглежда се практикува най-добре от беларуските дронове, които сипят незаконни цигари над ЕС, оставят стотици самолети на земята и мамят хиляди граждани на ЕС. Реакцията на Комисията и на Председателтвото обаче е: първо екстремно увеличение на данъка на цигарите, а няколко месеца след това и рязко покачване на данъка на бездимните тютюневи изделия и на новите никотинови продукти.

Не компромис и баланс между страните, а отказ от диалог и засилване на напрежението

Документът е представен като „компромис“, но няколко държави членки вече са заявили още в средата на миналия месец на Съвета на министрите на финансите, че срещат проблеми в първоначалното предложение. Вместо търсене на консенсус, новият текст не отразява нито техните коментари, нито критиките, нито исканията им, направени по време на последния ЕКОФИН. Финансовите министри определиха всички ставките като „твърде високи“, сред които и България.

Гърция, Италия, Чехия, Словакия, Хърватия, Швеция и други представиха своите сериозни съображения, но техните коментари са напълно пренебрегнати. Според дипломатически източници в Брюксел това вече създава напрежение, което вероятно се очаква да се усети в работните групи по документа и на следващите съвети на министрите.

Странен абсурд: За 1 кг тютюн, който няма да се гори и да се пуши, ще се плаща 67% по-висок данък, от 1 кг тютюн, който ще се пуши?

Дания предлага 1 кг нагреваем тютюн (в бездмните стикове) да бъде обложен с 360 евро, а 1 кг тютюн за свиване на цигари – с 215 евро?. По-малко вредният начин за употреба на едно и също количество тютюн да бъде по-тежко обложен?

При никотиновите паучове пък се въвежда и облагане на бройка, като един пауч може да тежи от 0.2 до 1 грам, но облагането „на бройка“ би ги третирало като еднакви.

Дания повтаря едно към едно предложение на НПО?

Източник на Euractiv твърди, че предложените параметри на Дания копира едно към едно препоръчаните параметри на анти-тютюневи организации, направени точно преди седмица в Брюксел, и че правителството на Дания е възприело без никакви консултации със страните-членки позиция, „която обслужва активистки цели, но не и данъчния баланс“.

Шансовете за приемане - минимални

За да бъде приет новият режим на облагане, който вече е опорочен, е нужно пълно единодушие в Съвета на ЕС. Такова съгласие днес изглежда малко вероятно. Дипломат от работната група по фискални въпроси на Съвета на ЕС обясни през Euractive, че повечето чувствителни въпроси „дори не са разгледани“, а досието скоро ще бъде предадено на Кипър, който поема председателството на 1 януари. Според експерти по въпросите на данъчното облагане на тютюна, преди да бъде постигната договореност относно облагането на основния и водещ продуктов сегмент – цигарите, всеки друг дебат за облагането на останалите продукти е безполезен и води до нестихващи конфликти между държавите-членки.

Защо спорът за минималните ставките върху тютюневите продукти и баланса между тях има голямо значение?

Макар на пръв поглед да изглежда като технически спор, предложението всъщност поставя под въпрос няколко ключови принципа на ЕС: идеята за осигуряване на данъчна справедливост, според която косвеното облагане трябва да отразява степента на вреда; отчитане и ненамеса в данъчния суверенитет на държавите членки и правото им да надграждат минималните нива на ЕС, които трябва да са минимални, именно, за да могат да бъдат надградени от държавите, а не да бъдат бариера за събиране на приходите и разрастване на незаконните практики; създаване на условия за развитие на иновативен пазар, в който по-добри алтернативни продукти да имат реален смисъл и да се развиват; както и следване на логиката на общественото здраве – поддържане на известна ценова разлика между старите и новите продукти, за да насърчат пушачите на цигари да преминават към бездимните алтернативи, които се подкрепят от все повече експерти, поради по-ниските вредни вещества.

Със 360 евро на килограм, водещо до 132% скок в данъчното облагане, документът на Дания на практика ще превърне нагреваемите тютюневи изделия в по-скъпи от традиционния тютюн за свиване на цигари - абсурд, който трудно може да бъде обоснован.

Следващото председателство на Кипър ще наследи едно тежко досие, натоварено с конфликти, което ще тества както разумността на европейската данъчна логика, която засяга хиляди граждани на ЕС, така и способността на Брюксел да регулира по трезвен, прагматичен и научно обоснован начин.