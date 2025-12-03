ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елица Атанасиевич на 1/8-финал в Европа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21829160 www.24chasa.bg

В Германия вече е възможно дистанционното управление на автомобил

Георги Луканов

[email protected]

1820
Системата вече е изпробвана на този ван на "Фолксваген". Снимка: VW

В Германия влезе в сила закон, който позволява дистанционното управление на автомобили. Това означава, че не е необходимо водачът да е вътре в колата, а да може да я управлява дистанционно, например от контролнен център.

"С този регламент създаваме ясна правна рамка за тестване на дистанционно управлявани превозни средства в общественото движение по пътищата", заяви държавният секретар по транспорта Кристиан Хирте, докато Министерството на транспорта обяви, че вижда конкретни приложения в областта на "споделените пътувания", съобщава Spiegel.

Новата мярка би трябвало да подобри автономното шофиране, а самата цел е да насърчи услугите за "споделяне на автомобили" и роботаксита.

Дистанционно управляваните возила биха могли да помогнат за по-ефективно използване на ресурсите за доставка в бъдеще.

Досега в Германия нямаше законова рамка за дистанционно управлявани превозни средства, а новата мярка постановява, че всеки, който иска да управлява дистанционно автомобил, трябва да е навършил 21 години, да притежава шофьорска книжка от поне три години и да е завършил специализирано обучение.

То включва технически знания, както и обучение по безопасност, обхващащо видео дисплеи, сензори и процедури за аварийни ситуации.

Системата вече е изпробвана на този ван на "Фолксваген". Снимка: VW
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание