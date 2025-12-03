В Германия вече е възможно дистанционното управление на автомобил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Германия влезе в сила закон, който позволява дистанционното управление на автомобили. Това означава, че не е необходимо водачът да е вътре в колата, а да може да я управлява дистанционно, например от контролнен център.

"С този регламент създаваме ясна правна рамка за тестване на дистанционно управлявани превозни средства в общественото движение по пътищата", заяви държавният секретар по транспорта Кристиан Хирте, докато Министерството на транспорта обяви, че вижда конкретни приложения в областта на "споделените пътувания", съобщава Spiegel.

Новата мярка би трябвало да подобри автономното шофиране, а самата цел е да насърчи услугите за "споделяне на автомобили" и роботаксита.

Дистанционно управляваните возила биха могли да помогнат за по-ефективно използване на ресурсите за доставка в бъдеще.

Досега в Германия нямаше законова рамка за дистанционно управлявани превозни средства, а новата мярка постановява, че всеки, който иска да управлява дистанционно автомобил, трябва да е навършил 21 години, да притежава шофьорска книжка от поне три години и да е завършил специализирано обучение.

То включва технически знания, както и обучение по безопасност, обхващащо видео дисплеи, сензори и процедури за аварийни ситуации.