Борислав Вълов израснал с филмите на Асен Блатечки...

Във Великобритания дрогираните шофьори отнемат повече човешки животи от пияните

Георги Луканов

Рискът от катастрофа е 4 пъти по-висок, когато водачът използва мобилен телефон. Снимка: Pixabay

Повече хора умират от катастрофи, свързани с наркотици, отколкото когато и да било преди това. Епидемията от катастрофи, свързани с наркотици, във Великобритания беше разкрита в нова статистика, показваща, че почти една на всеки 10 (9,1%) от фаталните катастрофи е свързана с хора под въздействието на наркотици, пише Daily Mail.

Това е драматично увеличение спрямо нивото от 2022 г. (6,2 процента) и три пъти повече от дела преди 10 години. Тревожните данни, публикувани от Министерството на транспорта, рисуват картина на нарастваща тенденция в шофирането под въздействието на наркотици, което сега е причина за повече смъртни случаи сред шофьорите под въздействието на наркотици, отколкото сред водачите под въздействието на алкохол.

Около 189 от загиналите шофьори са дали положителни проби за наркотици, в сравнение със 171 шофьори, които са дали положителни проби за алкохол.

