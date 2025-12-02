В рамките на подготовката за въвеждането на еврото в България, tbi bank ще приложи временни прекъсвания на някои услуги, необходими за техническата миграция към новата валута.От полунощ на 29-и декември отделни функционалности на tbi bank app ще бъдат поетапно спирани, като достъпът до мобилното приложение ще бъде напълно възстановен вечерта на 2-ри януари. Плащанията с карта neon няма да бъдат възможни само за четири часа - от 20:00 ч. на 31-ви декември до полунощ.

За улеснение на клиентите в планирането на банковите операции, tbi bankе изготвила план с описание на временатаза прекъсване на услугите и сроковете за тяхното възстановяване, който е достъпен тук. Банката препоръчва на клиентите си да следят известията в мобилното приложение tbi bank app, където ще бъде предоставяна актуална информация относно планираните прекъсвания.

Извън информацията, свързана с техническата подготовка,tbi bank вече публикува актуализирана тарифа за физически лица, в която сумите са представени в тяхната еврова равностойност според фиксирания курс на БНБ.В противовес на общата пазарна тенденция, банката избра да закръгли всикисуми в полза на клиента.

Таксите и комисионите за основни операции в мобилното приложение на tbi bank, които в момента са 0 лв., от 1 януари 2026 г. ще бъдат 0 евро, запазвайки клиентски ориентирания подход, основан на прозрачност и удобство.

Още през пролетта на 2024 г. клиентите на tbi bank бяха първите, които получиха възможност да се възползват от безкасово превалутиране лев-евро по фиксинга на БНБ – услуга,която и до днес им осигурява удобство и предвидимост при планирането на личните финанси. tbi bank app остава единственото мобилно банково приложение в страната без такси за издаване на карта neon, поддръжка на сметка, преводи в лева и евро, откриване на депозити и спестовна сметка „Касичка“, както и редица други услуги.

*За да гарантира, че преходът към еврото ще бъде максимално плавен, банката също така препоръчва на клиентите няколко практични стъпки, с които да се подготвят навреме: