В рамките на подготовката за въвеждането на еврото в България, tbi bank ще приложи временни прекъсвания на някои услуги, необходими за техническата миграция към новата валута.От полунощ на 29-и декември отделни функционалности на tbi bank app ще бъдат поетапно спирани, като достъпът до мобилното приложение ще бъде напълно възстановен вечерта на 2-ри януари. Плащанията с карта neon няма да бъдат възможни само за четири часа - от 20:00 ч. на 31-ви декември до полунощ.
За улеснение на клиентите в планирането на банковите операции, tbi bankе изготвила план с описание на временатаза прекъсване на услугите и сроковете за тяхното възстановяване, който е достъпен тук. Банката препоръчва на клиентите си да следят известията в мобилното приложение tbi bank app, където ще бъде предоставяна актуална информация относно планираните прекъсвания.
Извън информацията, свързана с техническата подготовка,tbi bank вече публикува актуализирана тарифа за физически лица, в която сумите са представени в тяхната еврова равностойност според фиксирания курс на БНБ.В противовес на общата пазарна тенденция, банката избра да закръгли всикисуми в полза на клиента.
Таксите и комисионите за основни операции в мобилното приложение на tbi bank, които в момента са 0 лв., от 1 януари 2026 г. ще бъдат 0 евро, запазвайки клиентски ориентирания подход, основан на прозрачност и удобство.
Още през пролетта на 2024 г. клиентите на tbi bank бяха първите, които получиха възможност да се възползват от безкасово превалутиране лев-евро по фиксинга на БНБ – услуга,която и до днес им осигурява удобство и предвидимост при планирането на личните финанси. tbi bank app остава единственото мобилно банково приложение в страната без такси за издаване на карта neon, поддръжка на сметка, преводи в лева и евро, откриване на депозити и спестовна сметка „Касичка“, както и редица други услуги.
*За да гарантира, че преходът към еврото ще бъде максимално плавен, банката също така препоръчва на клиентите няколко практични стъпки, с които да се подготвят навреме:
- Да се снабдят предварително с евро монети. Клиентите могат да се снабдят със стартови пакети евро монети (обща стойност 10,23 евро, цена 20 лв.) във всички офиси на банката, като един клиент може да си закупи до два стартови пакета. Закупуването им ще улесни дребните плащания в първите дни след въвеждането на еврото.
- Да внесат левовите си наличности по neon сметката. Банката препоръчва на клиентите си още сега да внесат по сметка наличните левови средства в брой, които не планират да използват до края на годината, за да бъдатпревалутирани автоматично по официалния курс и да се избегнат опашки в офисите в началото на 2026 г.
- Да поддържат разумен резерв от средства в брой. Поради планираните,макар и краткосрочни,прекъсвания на банковите операции, на клиентите се препоръчва да разполагат съссредства в брой (в лева и евро),съобразно очакваните им нуждиза извършване на плащания в дните около Нова година.
- Да се запознаят с евро банкнотите и монетите. Банката призовава своите клиенти да се запознаят предварително с характерните защитни елементи и отличителните знаци на евро банкнотите и монетите, за да избегнат объркванияи измами през първите седмици на 2026 г.
- Да уредят битовите си плащания и вноски по кредити навреме. Банката съветва своите клиентите, при възможност, даизвършат плащанията на битовите си сметки и вноските по кредити до средата на месец декември, за да се гарантира, че транзакциите са успешно обработени и няма да бъдат засегнати от техническата миграция към еврото.
- Да подадат заявки за финансиране по-рано. Банката съветва клиентите, които искат да заявят финансиране, да го направят преди 29-и декември, с цел избягване на възможни забавяния поради планираните прекъсвания.