Омбусманът: цените на водата се увеличиха със 72% за пет години, а загубите растат (обзор)

Председателят на КЕВР се съгласи, но поясни, че общините преди 3 години, с бизнес плановете, са приели поскъпването, регулаторът ги коригира с инфлация и инвестиции

Промените в цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г. обсъждаха в Комисията за енергийно и водно регулиране. Те са от увеличение от 0,69 до 13,2% за 25 ВиК компании, а за 9 е предвидено намаление, като за Брацигово то е 18,78%, а за Ямбол - 16,5 на сто, а за Пазарджик - 14,14 на сто.

Увеличаването на цените на ВиК услугите е чувствителна тема, особено за хората, които бяха на воден режим. Не приемам поскъпването. Това заяви по време на общественото обсъждане омбудсманът Велислава Делчева.

Тя заяви, че от началото на годината има над 500 жалби, като над 42% са свързани с лошо качество на услугите. Най-много са от Перник, Плевен, София област, Варна и Добрич, а се предвижда за Плевен увеличение с 6,87%, за Варна - 6,17 на сто, а за Перник, София област и Шумен известно намаление. Най-голямо увеличение виждаме в Кърджали - над 13 на сто, следвано от Сапарева баня, Троян, Благоевград и "Софийска вода", коментира още Делчева.

Според нея не са публични данните, възоснова на които са направени изчисленията, не са достъпни за потребителите.

Делчева коментира и данни от доклада на КЕВР - 9 от ВиК не са изпълнили плановете за инвестиции, 32 от ВиК дружествата не изпълняват показатели за ефективност. Подобни констатации за правени и в предишните години, затова тя смята това за тревожно, защото цените са увеличават, но това не води до подобряване на услугата. От 2020 г. общите загуби на вода не са се изменили много, остават си около 60 на сто, колкото са и през миналата година, но пък има трайно увеличение на цените и средно за страната със 72% са се увеличили.

Тя коментира още, че няма ефект от инвестициите, похарчени са над 532 млн. лв., а гражданите продължават да страдат от кризи, от липса на вода, лошо качество на услугата. Продължават загубите на вода, в някои части на страната достигат и до 80%. Тя отново се спря на тежките водни кризи - в Сливен, Омуртаг, Плевен, селища от района на Велико Търново, Брезник и не видя основание да се увеличава цената там.

Мариян Бухов, председател на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" към КНСБ пък поиска да не се намаляват цените на дружествата, които не са изпълнили инвестиционните си програми. Той заяви, че брутната средна заплата в сектора е 1792 лв., а средната възраст на работещите е над 53 г. и никой не се записва да учи.

Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов заяви, че КЕВР стриктно е приложила закона и не вижда аргументи за оспорването им. Финансовото състояние на дружествата, на чиято територия имаше режим, става все по-лошо, те няма да могат да изпълнят целите си и инвестиционни намерения и са наказани с намаление на цената. Той прогнозира и фалит за някои от тях. Проблемът е, че някои са бенефициенти по европрограми, при които се изисква финансова устойчивост, което прави проблемът още по-тежък. Той настоя за промени в нормативната уредба, за да се намери изход.

Шефът на дирекцията за ВиК услугите Ивайло Касчиев заяви, че са факт тежките проблеми с достъпността на услугата и това не е за първа година. Нещо повече - проблемите са увеличават и задълбочават. 93 населени места с режими, са анализирани. Комисията не за първи път констатира, дава препоръки, а загубите на вода не само че намаляват, а се увеличават, коментира още той и даде за пример Плевен.

Той припомни, че КЕВР утвърждава пределна цена, а каква да е реалната е компетенциите на ВиК дружествата.

Иван Иванов от асоциацията предупреди да не се спекулира с пределната цена и топката се праща във ВиК операторите. "Ако сега се определят по-високи цени, а ВиК операторите не ги приложат, може да им се потърси съдебна отговорност", каза още той.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че преди три години общините са приели бизнес плановете на ВиК дружествата и увеличението на цените. КЕВР изпълнява закона и ги коригира с инфлацията и с изпълнението на инвестиционните програми. Председателят на КЕВР коментира и исканията за неповишаване на цените на ВиК услугите, особено за населените места, в които имаше режим на водата и лошо качество на услугите. Няма как да обясним на съгражданите ми в Плевен, че бяха на режим, а сега ще има увеличение, каза още той, но поясни, че КЕВР изпълнява закона.

Закритото заседание, на което ще се вземе окончателно решение колко да струва водата от 1 януари 2026 г ще бъде на 22 декември. Очаква се промяна в предложените цени на ВиК услугите в София, Пазарджик и Кюстендил, тъй като е била допусната техническа грешка при изчислението на инфлацията за януари, която ще бъде коригирана.

Напълно споделям част от аргументите на омбудсмана, че, няма как да обясним на съгражданите ми в Плевен, че след като изстрадаха режима, от 1 януари трябва да се вдигне цената. Но комисията трябва да изпълняват закона. В него не са предвидени регулаторни инструменти да повлияем на това увеличение на цената. Тези бизнес планове се приети от общините преди 3 години, увеличението е прието тогава. КЕВР коригира цената всяка година с инфлация, изпълнението на инвестиционните програми, това е единственото, което комисията да направи. Нямаме право на вътрешно убеждение и няма какво друго да направим освен да изпълним закона. Извън социалните и политическите аргументи този сектор е недофинансиран и няма как да очакваме подобряване на услугите. Комисията - анализ и таван на цените, дали ще се залепи за тавана или ще е под него е работа на дружеството и принципала.

грешка, с инфлацията за януари, установена е при Софий вода, Пазарджик,, Кюстендил, тя при финалното решение ще бъде отразена.