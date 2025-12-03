ЕС забранява колите с прибиращи се дръжки на вратите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възможно е да се стигне до изтегляне на моделите за смяната им с механични

Европейският съюз е все по-загрижен относно електрически прибиращите се дръжки на вратите в съвременните автомобили. Това, което преди няколко години бе възхвалявано като символ на иновации и аеродинамична ефективност, сега се оказва потенциална опасност.

След серия от фатални инциденти, включително скорошна трагедия в Китай с участието на Xiaomi SU7 и запален автомобил Tesla в Германия, при който загинаха трима души, европейските регулатори разследват дали тези дръжки на вратите все още отговарят на стандартите за безопасност.

Tesla също има проблеми заради прибиращите се изцяло дръжки.

Инцидентът в Китай, при който

шофьор загина в горящ автомобил, защото електрическите дръжки спряха да работят,

предизвика международно възмущение.

Китайското правителство реши още през септември, че тези системи ще бъдат забранени от 2027 г. Причината е, че са ненадеждни в аварийни ситуации и допринасят малко за производителността на автомобила. Сега изглежда, че и Европа приема опасностите на сериозно.

Няколко организации, включително RDW (Нидерландската агенция за превозни средства) и Европейският съвет за безопасност на транспорта (ETSC), се застъпват за по-строги разпоредби и задължително механично аварийно отваряне. Според Антонио Авеносо, директор на ETSC, проблемът вече не е теоретичен.

“Вече видяхме няколко инцидента в Европа, при които хора останаха заклещени в колите при катастрофи. Вратите, които вече не реагират на електронни сигнали, могат да означават разликата между живота и смъртта.”

Той посочва, че след сблъсък или късо съединение захранването на автомобила често прекъсва, което води до неизправност на електрическите механизми.

“Дори службите за Спешна помощ са се затруднили да извадят хората в някои случаи.”

Въпреки това производителите на автомобили продължават да се придържат към дизайна. Tesla, BMW, Mercedes и други марки

смятат прибиращите се във вратите ръкохватки за част от модерния си обтекаем дизайн

Те твърдят, че ръкохватките подобряват аеродинамиката и по този начин влияят положително на пробега на електрическите коли.

Заради ефектния дизайн много европейски премиум производители са с влизащи във вратите ръкохватки.

Критиците обаче твърдят, че този аргумент не е убедителен. Проучванията показват, че печалбата в аеродинамичното съпротивление е минимална - води до спестяване само на 1 евро на 1000 км.

Краш тестовете, проведени от китайския институт C-IASI, показаха, че електрическите дръжки

продължават да функционират правилно след катастрофа само в 67% от случаите

При конвенционалните механични дръжки тази цифра е 98%.

Освен това електрическите системи добавят средно 8 килограма към теглото на автомобила, което всъщност намалява ефективността.

Европейските разпоредби до голяма степен игнорираха тези рискове досега. Така нареченият стандарт GSR 2, който ще стане задължителен от юли следващата година, не взема предвид ситуации, в които електрическите ръкохватки биха могли да се повредят.

Краш тестовете на Euro NCAP, най-важните тестове за безопасност в Европа, също не оценяват конкретно способността за отваряне на врата след инцидент. Това трябва да се промени сега. Европейската комисия заедно с организацията на ООН UNECE и Euro NCAP подготвя преразглеждане на стандартите за безопасност.

Ще се изисква всички автомобили с електрически дръжки на вратите да бъдат оборудвани с механична аварийна система. Дори това обаче невинаги осигурява достатъчна безопасност. Много автомобили

имат физическа резервна дръжка за отваряне на колата отвътре,

но пътниците често не знаят къде се намира тя.

“Вратите винаги трябва да могат да се отварят както отвътре, така и отвън - дори в случай на прекъсване на захранването или системна грешка. Ако настоящите разпоредби не гарантират това, ще ги изменим”, казват от RDW.

Очаква се през 2026 г. да бъдат въведени нови изисквания за типови одобрения на автомобили, евентуално последвани от изтегляне на съществуващи модели с електрически дръжки.