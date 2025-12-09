ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране в Първа след по...

Колелото на късмета се завърта в Cashcredit.bg с десетки подаръци за дома advertorial icon

Декември идва с настроение, изненади и щедри награди от Cashcredit.bg. В рамките на своята мащабна празнична кампания компанията стартира специална игра – „Колелото на късмета“, с която всеки клиент има шанс да спечели един от над 20 подаръка за дома. Инициативата е активна от 1 до 31 декември 2025 г. и допълва атрактивните оферти с 0% лихва за нови клиенти и 10% кешбек за лоялни потребители.

Какво представлява „Колелото на късмета“ на Cashcredit.bg?

Играта е част от празничната кампания на Cashcredit и има за цел да донесе допълнително настроение и изненади за клиентите през най-празничния месец на годината.

Механизмът е прост и напълно дигитален – след подаване на заявление за кредит през сайта всеки участник получава възможност да завърти “Колелото на късмета” или да получи скреч карта с изненада.

Наградите ще се определят на произволен принцип, а списъкът включва практични уреди и домашни аксесоари, подбрани така, че да внесат уют и удобство във всеки дом.

Всеки награден клиент ще бъде информиран чрез имейл или SMS, а пълният списък с победителите ще бъде обявен в началото на януари 2026 г.

Кой може да участва в „Колелото на късмета“?

В играта участват автоматично всички клиенти, които подадат заявление за кредит в периода от 1 до 31 декември 2025 г., независимо дали използват офертата за 0% лихва, или 10% кешбек.

Участието не изисква допълнителна регистрация – достатъчно е кандидатстването да бъде направено през официалния сайт.

Как „Колелото на късмета“ допълва празничната кампания?

Празничната инициатива на Cashcredit.bg включва три основни компонента, които я поставят сред най-интересните кампании на годината:

  • 0% лихва при първи кредит до 600 лв. (валидна само онлайн);
  • 10% кешбек при повторно финансиране между 400 и 1000 лв., ако са изплатени над 75% от вноските;
  • “Колелото на късмета” – възможност за награди и празнични изненади за всички клиенти през декември.

Така финансовата услуга се превръща не само в средство за подкрепа през празничния сезон, но и в забавно преживяване, което носи реални ползи и положителни емоции.

Как да се включите?

  1. Процедурата за участие е лесна и достъпна за всеки:
  2. Влезте в сайта www.cashcredit.bg.
  3. Изберете желаната сума и срок на кредита;
  4. Подайте заявление онлайн.
  5. След одобрение – завъртете Колелото на късмета и вижте своята изненада.

С играта „Колелото на късмета“ Cashcredit.bg превръща празничното пазаруване в още по-вълнуващо преживяване. Клиентите не само получават достъп до изгодно финансиране, но и шанс да спечелят подаръци за дома, които ще им напомнят за сезона на доброто настроение.

