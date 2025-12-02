Петър Дилов: Египет е най-големият ни търговско-икономически партньор в Близкия изток и Африка

Стокообменът през 2024 г. расте с 43% и надхвърля 1,8 млрд. щ.д.- най-високото ниво в двустранните отношения досега

Египет е най-големият търговско-икономически партньор на страната ни в региона на Близкия изток и Африка, а България от своя страна е сред първите осем партньори на Египет от държавите членки на ЕС през 2024 г. Това стана ясно по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов с Н. Пр. Хасан ал Хатиб, министър на инвестициите и външната търговия на Египет, която се проведе в Кайро. Това потвърждават и данните за стокообмена през 2024 г., който бележи ръст от 43% спрямо 2023 г. и надхвърля 1,8 млрд. щатски долара – най-високото ниво в двустранните отношения досега. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката и индустрията.

Министър Дилов и Хасан ал Хатиб обсъдиха възможностите за задълбочаване на търговските отношения между България и Египет в редица сектори. Двамата подчертаха огромния потенциал в икономическите отношения и изтъкнаха, че сътрудничество се развива върху стабилна основа от търговски обмен, инвестиционни интереси и засилени партньорства.

Министърът на инвестициите и външната търговия Хасан ал Хатиб подчерта, че Египет цени дългогодишното си партньорство с България и се стреми към засилване на сътрудничеството в приоритетни сектори.

Министър Дилов е ръководител на българската делегация, участваща във Втората сесия на Междуправителствената комисия между България и Египет, която ще се проведе в Кайро през тази седмица. Двамата министри се съгласиха, че предстоящата сесия на съвместната комисия ще бъде важна платформа за напредък в сътрудничеството, засилване на партньорствата с частния сектор и проучване на нови инвестиционни възможности.

Министър Дилов бе официален гост и на откриването на Четвъртото издание на най-голямото изложение за технологии в отбранителната индустрия на африканския континент EDEX-2025, което се провежда в египетската столица. На него икономическият министър проведе среща и с Н. Пр. инж. Мохамед Салах ал-Дин Мустафа, държавен министър на военното производство на Египет. Двамата разговаряха за сътрудничеството в отбранителната индустрия, което остава един от най-динамичните елементи на двустранните отношения. "Българските предприятия участват традиционно на изложението EDEX, като в това издание близо 10 български компании представляват страната ни", подчерта Дилов.

В периода 2024–2025 г. се наблюдава значителен ръст и в двустранната търговия с отбранителни продукти, което показва стабилен интерес и доверие от египетска страна, стана ясно още на двустранната среща. Над 450 компании от 86 държави, включително България участват в Четвъртото издание на военното изложение EDEX-2025. Представени са технологии от България, Бразилия, Китай, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Индия, Италия, Турция, Южна Корея, САЩ и др.

На срещите участва и посланикът на България в Египет Деян Катрачев.