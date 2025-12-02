Ford сменя Focus с хибриден кросоувър Bronco

Компактен plug-in хибриден кросоувър идва от Ford специално за европейския пазар, пише Automotive News. Автомобилът, който ще заеме мястото на спрения от производство популярен хечбек Focus, ще се казва Ford Bronco. Но няма да има нищо общо със сегашния модел, който се продава в САЩ.

Този нов plug-in хибриден или нормално хибриден кросоувър е планиран да слезе от производствената линия в завода на Ford във Валенсия през 2027 г., заедно с Ford Kuga. Подобно на Kuga, той ще бъде висок модел, но малко по-малък.

Европейският Ford Bronco скоро ще се конкурира с автомобили като Volkswagen T-Roc и Toyota C-HR, но също и с Renault Symbioz и Dacia Bigster. В този смисъл той не е директен наследник на Focus, чиито най-близки конкуренти бяха традиционните автомобили от C-сегмента. Пазарът на кросоувъри просто е по-голям.