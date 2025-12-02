Спират мощностите в нефтената рафинерия на НИС в сръбския град Панчево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започна спирането на мощностите в нефтената рафинерия в северния сръбски град Панчево близо до столицата Белград, обяви петролната компания на Сърбия НИС в съобщение, цитирано от националната телевизия РТС.

Причината е недостиг на суров петрол за преработка, произтичащ от санкциите, наложени на НИС от министерството на финансите на САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври.

"Спирането на инсталации се извършва съгласно с принципа, прилаган при планови ремонти, и се осъществява в съответствие със сръбските закони, вътрешните правила на компанията и най-строгите екологични стандарти и правила за здравословни и безопасни условия на труд", се казва в изявление на НИС.

Същевременно НИС продължава да снабдява вътрешния пазар с петролни деривати без прекъсване благодарение на предварително осигурените доставки, предава РТС.

„НИС изразява надежда, че редовната работа на нефтената рафинерия в Панчево ще бъде възстановена възможно най-скоро. Компанията остава ангажирана с усилията си за запазване на социалната стабилност на своите над 13 500 служители, както и за възможно най-бързо получаване на нов специален лиценз за дейността си", се казва в изявлението на НИС, в което се подчертава, че компанията има "силната подкрепа на държавните органи на Република Сърбия".

По-рано през деня сръбският президент Александър Вучич обяви, че НИС не е получила лиценз от САЩ и сръбските власти разрешават на компанията сама да вземе решение кога да прекрати дейността си.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.

Сръбският президент Александър Вучич заяви наскоро, че предоставя срок от 50 дни на руската страна, т.е. до 15 януари, за да продаде мажоритарния си дял в НИС.

Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на руската страна.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром".

НИС бе поставена на 10 януари под санкции от САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани.