Европейските борси затвориха разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха смесено днешната търговия на фона очаквания за понижаване на нивото на основната лихва от Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX прибави 121,42 пункта или 0,51 на сто до 23 710,86 пункта, а парижкият САС 40 загуби 22,39 точки или 0,28 на сто до 8074,61 пункта,

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е надолу с 0,73 пункта или 0,01 на сто до 9701,8 пункта.

Паневропейският Stoxx 600 се понижи с 0,38 пункта или 0,07 на сто до 575,65 пункта

Акциите на германския химичен концерн „Байер“ (Bayer) скочиха с 12 на сто в днешната търговия, след като получи подкрепата на администрацията на американския президент Доналд Тръмп в съдебния спор за милиарди долари относно предполагаеми рискове за онкологични заболявания, свързани с хербицида „Раундъп“ (Roundup).