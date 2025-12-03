ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пускат в продажба български евромонети и в пощенските станции

2952
Мадарският конник, свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски са на българските евромонети.

От 3 декември 2025 г. във всички пощенски станции на „Български пощи" ще бъдат предлагани стартови комплекти с български евромонети, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Комплектите съдържат общо 42 монети с номинална стойност 10,23 евро. В тях са включени 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид.

Едно физическо лице може да закупи до два комплекта, като цената на всеки е 20 лева.

От „Български пощи" допълват, че инициативата цели населението да се запознае предварително с новите парични знаци и да разполага с евромонети в първите дни след въвеждането на еврото в обращение.

От 1 декември гражданите могат да ги закупят от Българската народна банка (БНБ) и търговските банки.

