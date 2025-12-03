Парламентът отхвърли искането на Радев за референдум за еврото

Никой от президентството не се появи в парламента да защити мотивите за искането

27 дни преди влизането на страната в еврозоната парламентът се произнесе - референдум дали да въведем единната европейска валута от догодина няма да има. С 81 гласа "за", 135 "против" и трима въздържали се депутатите отхвърли искането на президента Румен Радев за референдум с въпроса "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?". Инициативата е на "Възраждане", а точката бе включена по ред, който дава възможност на парламентарните групи всяка първа сряда от месеца да включват точки в програмата без да бъдат подлагани на гласуване и оспорване от депутатите.

Председателката на Народното събрание Рая Назарян е задействала придвижването на президентския референдум на 28 ноември. Тогава тя е разпределила искането на Радев на водещата комисия по правни и конституционни въпроси, както и на комисиите за прякото участие на гражданите, по бюджета и по европейските въпроси. Срокът за разглеждане на внесени законопроекти по комисии е два месеца, в случая той е изтекъл и затова е възможно да се разгледа директно в зала, особено като е внесен през първата сряда на месеца, когато законопроектите не могат да бъдат оспорвани и влизат автоматично в седмичната програма.

Разглеждането на референдума става няколко седмици след решението на Конституционния съд, който се произнесе, че предишната председателка на НС Наталия Киселова е нарушила Конституцията с отказа си да подложи на гласуване президентското искане за референдум от 12 май. Магистратите посочиха, че тя няма правомощието да решава от името на парламента и по този начин да изземва права на депутатите. След като се оказа, че Киселова е нарушила Конституцията, тя повтори, че би взела отново същото решение заради евроатлантическия път на страната.

След решението на КС от преди две седмици зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ обяви, че Румен Радев трябва отново да внесе документите с искането си, ако иска да се гласува, защото Киселова му ги е върнала заедно с писмото с отказа си. Това стана след настояване на "Възраждане" предложението на президента да бъде гласувано, на което Ангелов им отвърна, че са закъснели с внасянето 34 секунди.

Радев отхвърли тези твърдения и каза, че предложението му все още се намира в деловодството на парламента.

„Призовавам народните представители, ако все още имат някакво останало достойнство и някакво уважение към волята на хората и принципите на демокрацията, да отидат още днес в собственото си деловодство - мога да им помогна с входящия номер, да вземат моето предложение и мотиви, да ги внесат в пленарната зала, да ги дебатират, да гласуват и да се произнесат", коментира той след решението на КС.

Днес дебатите в зала по референдума започнаха два часа след началото на пленарното заседание, а причината е, че депутатите очакваха представители на президентството да дойдат да защитят мотивите си. Бяха поискани три поредни почивки, през които Рая Назарян се опитваше да се свърже с президентската институция, но никой не отговори и не се появи.

Все пак дебатът очаквано бе открит от Костадин Костадинов, който обяви влизането в еврозоната като незаконно, освен това било нелегитимно - заради отхвърлянето на подписката по инициирания от тях референдум. Имало и нова подписка с над 200 хил. парафа.

"Този въпрос трябва да се разгледа внимателно и народът да получи конституционното си право на глас. Ако за пореден път ни отнемат правото на референдум, следващия път ще ни отнемат това на глас - ще кажат, че сме толкова тъпи и необразовани, че не трябва да гласуваме. Отнемането на това право на свободните български граждани да кажат какво искаме да се случва с финансите, е основание, ако бъдем вкарани насила в еврозоната, да бъдем извадени от тази финансова пирамида. А тези, които се изгаврят, ще бъдат съдени", закани се Костадинов. "Възраждане" подготвяли и законови изменения за "премахване на колективната отговорност", с които депутати да бъдат съдени

Референдум трябва да има, задължително е, настоя той. Съпартиецът му Ангел Славчев настоя, че сме влезли в еврозоната с "фалшиви данни от НСИ".

Йордан Иванов от ДБ подчерта, че отказът да дойде представител на президента е неуважение към върховния орган на България - Народното събрание. "Още при формирането на този въпрос самите вие, от "Възраждане" излъгахте всички, които са се подписали - ясно е от началото, че провеждането на такъв референдум е противоконституционно", настоя депутатът. И сравни влизането в еврозоната с омлет - "от яйцата може да си направиш омлет, но обратното не е възможно, най-хубавото е, че ако влезем в еврозоната, не може да излезем от нея".

Според Петър Петров от "Възраждане" най-големият проблем е, че българските гражданите нямат възможност да бъдат питани. А, ако референдумът не се състои това ще доведе до все по-голяма ерозия и недоверие от страна на обществото.

След, което няколкото депутати излязоха пред трибуната и разпънаха транспарант на "Движение 23 септември" (защитници на лева), на който пише: Референдум за лева! Не на еврото! 23/09". А председателят Рая Назарян ги смъмри да го приберат. "Снимахте се вече, всички го видяха, тези неща не са позволени", добави тя.

"Възраждане" разпънаха транспарант, на който пише: "Референдум за лева! Не на еврото! 23/09". Снимка: Николай Литов

"Ние от "Величие" 100% сме били винаги "за" да се чува гласът за народа, но всички депутати знаят, че гласът на народа отдавна не се чува. Когато едно Народно събрание е избрано с нелегитимни избори, когато не се взима предвид абсолютно нито един реален проблем в обществото, да си мислим, че референдумът може да мине по различен начин, отколкото минават всички други проблеми в държавата, е наивно", смята лидерът на парламентарната група Ивелин Михайлов.

"Както "Възраждане", така и президентът има нужда да му се покаже правилния път. Подхлъзва се по опорките на тази партия, защото се надява да вземе техния електорат и да ги изхвърли от парламента, да влезе с гръм и трясък. Надявам се приказките му за еврото, да са просто начин да си повдигне малко егото, а ако се окаже, че вярва ще е много тежък удар за България", коментира Манол Пейков от ПП-ДБ.