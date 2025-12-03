Български политик и експерт пред КМГ: Модернизацията в китайски стил е уникален модел, който съчетава икономически растеж, социална стабилност и технологичен напредък

Детелин Опров е експерт в областта на технологическите и технически науки и новите технологии, с над 25 години професионален опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. Член е на Гражданското сдружение „Родина, Общество, Държавност", което работи за изграждане на силно и отговорно гражданско общество, насърчава прозрачността и ефективността в управлението и подпомага диалога между институциите и граждани, съобщи КМГ.

„Модернизацията в китайски стил е доказателство, че технологичният прогрес и социалната стабилност могат да вървят ръка за ръка" с тези думи започваме разговора с българския експерт. По-нататък той споделя мнението си за използването на изкуствения интелект, а също и за възможностите на Китай, от които България би могла да се възползва. „Китай показа на света, че дигитализацията не е просто удобство, а инструмент за по-ефективна държава. Това е урок, от който България може да се поучи", категоричен е Детелин Опров.

В. Г-н Опров, като експерт в областта на технологически и технически науки и новите технологии, моля да ни кажете Вашето мнение за модернизацията в китайски стил, и още по-задълбоченото развитие и използване на различните иновационни техники и технологии в различните области на живота.

О. През последните десетилетия в развитието на икономиката и на другите сфери на живота в КНР се наблюдава нов етап, насочен към технологии, образование и дигитална икономика. Китай демонстрира впечатляваща последователност в стратегическото си развитие. Модернизацията в китайски стил е уникален модел, който съчетава икономически растеж, социална стабилност и технологичен напредък.

В. Тази години в Пекин се проведе Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП и бе приет новият Петгодишен план, част от приоритетите в който са продължаване отварянето на КНР в контекста на стабилното разширяване на институционалното отваряне, както и разширяване на международното икономическо сътрудничество. Моля кажете ни Вашето мнение по този въпрос.

О. Новият петгодишен план ясно показва, че Китай продължава да гледа напред — към устойчиво развитие, по-голямо отваряне навън и към иновации, които подкрепят социалния прогрес. Това е пример за държавническо мислене с хоризонт, от което и страни като България могат да почерпят опит — особено в дългосрочното планиране и прилагането на политики, базирани на анализ и наука. Китай показа на света, че дигитализацията не е просто удобство, а инструмент за по-ефективна държава. Това е урок, от който България може да се поучи – как чрез технологии и партньорства администрацията да стане по-близка до хората.

В. По темата за изкуствения интелект - като експерт, моля кажете ни Вашето мнение и по-специално за китайския модел Deep Seek - смятате лиq че може да се приложи успешно и няма ли да остави много хора без работа, например? И също така китайският модел за електронно управление – как го приемате Вие?

О. Китайският модел DeepSeek е впечатляващ пример за прилагане на изкуствен интелект в полза на икономиката, науката и обществото. Важно е да подчертаем, че изкуственият интелект не трябва да се разглежда като заплаха за работните места, а като инструмент за промяна на тяхното съдържание.Да, някои професии ще отпаднат, но ще се създадат нови – по-висококвалифицирани и творчески. Ключовото е образованието – хората трябва да се адаптират към новата технологична реалност. Китайският подход е пример за контролирано и целенасочено внедряване на иновации в полза на обществото, а не за негова сметка. Китай изгради цялостна дигитална държавна инфраструктура, известна като Digital China. Тя обединява всички нива на управление в една платформа, която предлага на гражданите бързи и достъпни услуги — от плащане на данъци до медицински записи и образование. Това е модел, който не просто улеснява хората, но и изгражда доверие в държавата чрез прозрачност и ефективност. Най-голямото предизвикателство пред дигиталната трансформация е доверието – хората трябва да вярват, че техните данни са защитени. Това е основата на модерното управление.

В. Нека сега поговорим за отношенията между България и Китай и какво бихме могли ние да „вземем" от Китай, да приложим у нас, именно в областта на новите технологии, дигитализация и иновации?

О. България и Китай поддържат приятелски отношения вече повече от 75 години. България е сред първите държави, признали Китайската народна република още през 1949 г. Оттогава насам нашите страни развиват партньорство, основано на уважение, диалог и икономическо сътрудничество. Днес България има реалната възможност да се възползва от опита на Китай в областта на електронното управление, иновациите и модернизацията на публичния сектор. България може да приложи подобен принцип – „една платформа, много услуги", интегрирайки министерства, агенции и общини в единна система. България има реален интерес да черпи опит от китайските практики. Възможностите са много – от внедряване на електронни услуги и киберсигурност до съвместни проекти в областта на изкуствения интелект, зелените технологии и „умните градове". Китай има опит, технологии и ресурси; България има потенциал, експерти и стратегическо положение в Европа. Това е основа за партньорство, което може да бъде от полза и за двете страни. България може да търси помощ и партньорство от Китай – както хардуерно, така и софтуерно. Китай разполага с опит, технологии и готови решения, които могат успешно да бъдат адаптирани към нашите нужди. Модернизацията в китайски стил е доказателство, че технологичният прогрес и социалната стабилност могат да вървят ръка за ръка. България, като приятелска държава, има възможност да почерпи ценен опит от този модел и да го приложи по свой, балансиран начин. Ключът е в доверието, последователността и ясната визия за бъдещето.