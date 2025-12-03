От именици и бургазлии до моряци, рибари и банкери. Всички те, а и цяла България отбелязват Никулден - един от най-почитаните зимни празници у нас. Както и да се променят тенденциите, традицията повелява: рибата да е неизменна част от трапезата. А звездата в празничния улов остава шаранът – символ на изобилие, здраве и закрила.

Във „Фантастико“ Никулден започва още в дните преди 6 декември. Клиентите могат да открият разнообразие от прясна риба в супермаркетите от веригата, като всеки обект разполага със собствен асортимент. Сред предлаганите предложения са шаран, калкан, скумрия и пъстърва, както и по-търсени морски видове като сьомга, лаврак, фагри, треска и ципура. Всеки продукт е грижливо подбран и съхраняван при оптимални условия, за да гарантира качество и свежест.

„Никулден е един от най-обичаните български празници, а за нас във „Фантастико“ е истинска радост да бъдем част от семейната трапеза. Вярваме, че качествените и свежи продукти са най-добрият начин да споделим празника заедно с нашите клиенти“, споделя Мирослав Тошев, търговски директор в българската семейна компания.

Тези, които предпочитат по-екзотичните предложения, ги очакват различни видове морски дарове, сред които скариди, калмари, октопод, миди и др. Сред по-нестандартните предложения са филе от маслена риба, миди „Дяволски нокът“, както и различни видове червени и черни хайвери от сьомга и сьомгова пъстърва. Черешката на тортата е черен хайвер от сибирска и руска есетра, който може да се открие само в Търговски център „Фантастико“ в София, кв. „Драгалевци“, бул. „Черни връх“ 204.

Освен свежа риба клиентите могат да открият и разнообразни рибни специалитети, подправки и гарнитури, които превръщат всяко ястие в празнично удоволствие. А за улеснение на домакините, които не разполагат с много време, „Фантастико“ има решение - готови рибни ястия, приготвени с много любов и професионализъм.

На място се предлагат различни рибни ястия, като предложенията са различни в отделните обекти. Сред тях са пържен котлет от шаран, скумрия на скара, панирано рибно филе със сирена, пъстърва на скара, филе от ципура и пържен хек. Не е забравена и гарнитурата - задушени картофи с копър и чесън, задушени зеленчуци, картофена салата, ориз със зеленчуци, пържени картофки по селски и много други.

А за тези от вас, които искат да лично да приготвят част от празничната си трапеза, шеф Никола е подготвил специална рецепта за тарама с пушена сьомга.

100 г хайвер от треска

2 филии хляб

50 г червено цвекло

200 мл прясно мляко 4.5%

¼ глава лук

50 г пушена сьомга

300 мл олио

20 мл лимонов сок

Черен пипер

Накисваме хляба в прясно мляко за 10 минути и го изцеждаме. Слагаме продуктите в подходящ, дълбок съд и отгоре наливаме олиото. Пасираме хубаво продуктите на дъното и след това бавно вдигаме пасатора нагоре. И сервираме с препечени филийки.

Тази година „Фантастико“ отново доказва, че традицията и модерното пазаруване могат да вървят ръка за ръка – с удобни локации, богато разнообразие и гарантирано качество за всеки вкус. Защото Никулден заслужава най-доброто от морето – с усмивка, вдъхновение и свежест от „Фантастико“.