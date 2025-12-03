ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/biznes/article/21835482 www.24chasa.bg

КМГ: Открито бе международното изложение Marintec China 2025

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

На 2 декември в Шанхай бе открито международното изложение за морски технологии Marintec China 2025. На тазгодишното издание ще вземат участие над 2200 компании или организации от над 40 страни, които ще представят редица авангардни технологии и продукти в областта на корабостроителството, съобщи КМГ.

Син Уънхуа, председател на организационния комитет на изложението, заяви, че в зоната за „енергии на бъдещето" се представя зелена енергия, използвана за кораби, включително водород, амоняк и метанол. Изложението Marintec China е най-голямото в света в своя сектор и демонстрира значителните възможности на Китай в корабостроителството, както и посоката за развитие на технологиите в индустрията.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

