United Group, водещата телекомуникационна и медийна група в Югоизточна Европа, днес обяви финансовите си резултати за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2025 г. (9M 2025 г.) - ръст на годишна база както в приходите, така и в коригираната EBITDAaL (Печалба преди лихви, данъци, обезценки, амортизации и разходи за лизинг).

След продажбата на сръбските си активи по-рано тази година, Групата вече е по-ясно фокусирана върху основните си дейности в ЕС и развиващите се направления в областта на телекомуникациите, медиите и технологиите. Портфолиото е оптимизирано и вниманието на ръководството е концентрирано върху ключовите компании от портфолиото в Гърция, България, Хърватия и Словения.

В същото време Групата продължи да подобрява своята управленска и лидерска структура. Наскоро назначените висши мениджъри, включително д-р Ким Кайлсбек Ларсен като главен директор "Технологии и информация" (CTIO) и Деян Коцич като временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на United Cloud, подкрепят реализирането на програмата за технологии и иновации на United Group.

„Резултатите ни за третото тримесечие показват силен органичен растеж и потвърждават, че дейностите ни са успешни и дават резултати. Ефективно пренасочихме фокуса на Групата към основното ни портфолио, като дадохме възможност на местните екипи да постигат изключителни резултати.

Целта ни е да продължим да създаваме и надграждаме стойността в нашите телекомуникационни, медийни и технологични сектори, като поддържаме силен фокус върху разпределението на инвестициите, увеличаването на паричните потоци и осигуряването на дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни.”, заяви Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group.

Ключови финансови резултати

Основните финансови показатели на United Group през първите девет месеца на 2025 г. подчертават комбинацията от устойчив ръст на приходите, ускорен ръст на печалбата и непрекъснато укрепване на баланса. Приходите нараснаха с 3% спрямо предходната година, достигайки 2,0 милиарда евро. Това се дължи основно на органичния ръст на абонатите, увеличените продажби на допълнителни услуги към съществуващите клиенти, увеличения на цените, свързани с инфлацията, както и на изпълнени проекти в областта на информационните и комуникационните технологии. Приходите за последните дванадесет месеца достигнаха 2,7 милиарда евро, което представлява ръст от 4% на годишна база.

Коригираната EBITDAal отбеляза ръст от 7% и достигна приблизително 680 милиона евро. Този резултат надхвърля ръста на приходите, тъй като продължаващият стриктен контрол на разходите успя да компенсира инфлационния натиск върху заплатите на повечето пазари. Коригираната EBITDAal за последните дванадесет месеца възлиза на 909 милиона евро, което представлява 9% ръст на годишна база.

Без да се включват капитализираните лизинги, капиталовите разходи възлязоха на около 550 милиона евро. Основната причина е засиленото инвестиране във фиксирани мрежи (и специално разгръщането на оптична мрежа в Гърция), както и в мобилна инфраструктура и енергийни проекти.

Отчетът показва допълнително укрепване на баланса на Групата: към 30 септември 2025 г. нетният ливъридж се понижи до 4,27x (при 4,70x към 30 юни 2025 г.), докато брутният ливъридж се сви до 4,44x от 4,80x за същия период.1

1Ливъриджът се изчислява с годишната коригирана EBITDAaL на база последните две тримесечия. Определенията на коригираната EBITDAal, годишната коригирана EBITDAal на база последните две тримесечия, нетния ливъридж и други мерки могат да бъдат намерени във финансовите отчети на United Group.