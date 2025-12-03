Инфлацията в Турция се забавя повече от очакваното през ноември

През ноември ръстът на потребителските цени в Турция е по-добър от прогнозираното, тъй като месечната инфлация се забавя до 0,87 процента, а годишният темп на инфлацията спада до 31,07 процента, съобщава сайтът „Тюркийе тудей", цитирайки данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), публикувани тази сутрин.

Турският бизнес предвиждаше ръст на месечна база от 1,59 процента, а според последното проучване на Турската централна банка се очакваше годишният темп на инфлацията да достигне 32,02 процента през ноември, отбелязва медията, цитирана от БТА.

По-голямото от очакваното забавяне на инфлацията вероятно ще засили очакванията за намаляване на лихвените проценти, които преди оповестяването на данните бяха на ниво от около 100 базисни пункта, тъй като това дава известно облекчение на политиците при вземането на решение за темпа на паричното облекчаване, коментира „Тюркийе тудей".

Обявените данни сочат, че индексът на потребителските в Турция достига най-ниското си ниво за последните 47 месеца на годишна база след отчетените 21,31 процента за същия показател през ноември 2021 г.