Бизнес климатът в германската автомобилна промишленост се влошава през ноември

Индексът на бизнес климата в германската автомобилна промишленост се е понижил рязко след значителен ръст през октомври, спадайки до сезонно коригираните минус 20 пункта спрямо минус 13,4 пункта през октомври. Това отчита мюнхенският институт „Ифо" в най-новото си проучване, заключенията от което бяха получени в БТА.

Спадът може да бъде обяснен най-вече с по-песимистичните очаквания на бизнеса. „Тези възходи и спадове на бизнес климата отразяват все по- високото ниво на несигурност в икономическата политика в Германия и по света", казва Анита Волфл, експерт за автомобилната промишленост на „Ифо".

Въпреки че компаниите в германската автомобилна промишленост оценяват състоянието на бизнеса си през ноември като малко по-добро, отколкото през предходния месец, то все още остава в отрицателна територия. Индексът се е повишил до минус 17 пункта спрямо сезонно коригираните минус 21,7 пункта през октомври. Компаниите са понижили бизнес очакванията си през ноември до минус 23 пункта спрямо минус 4,6 пункта през октомври, като по този начин напълно преобръщат положителните перспективи от миналия месец.

Компаниите оценяват натрупаните през ноември поръчки като малко по-добри, отколкото през предходния месец. Според официални данни входящите поръчки са се стабилизирали до септември 2025 г., а поръчките от еврозоната дори са нараснали рязко между януари и септември 2025 г. Въпреки това компаниите не прогнозират нов тласък от международния бизнес през идните месеци. Очакванията за износа са се понижили през ноември до минус 8,7 пункта в сравнение със сезонно коригираните 15,7 пункта през октомври.