ЕС оставя двигателите с вътрешно горене и след 2035 г., но горивата трябва да са био

Въпреки че изглеждаше, че краят на автомобилите с двигатели с вътрешно горене в Европа вече е окончателно решен, Европейският съюз смята, че двигателите с вътрешно горене трябва да бъдат разрешени и след 2035 г., но с едно условие.

Германия от известно време се опитва да промени или измени условията на забраната от 2035 г., като взема предвид няколко фактора. Един от тях е да се проучат всички възможни технологии, като се има предвид напредъкът, постигнат в декарбонизацията. Разработването на синтетични горива или биогорива е ясен пример, дори ако приложението им в момента изглежда по-подходящо за сектори като морския транспорт.

От друга страна, ЕС е длъжен да защити автомобилната индустрия в Европа, предвид последните геополитически събития и фактът, че развитието на електрическите коли в Европа все още не напредва с необходимите темпове.

Апостолос Цицикостас, европейският комисар по транспорта и туризма, заяви пред германския вестник Handelsblatt, че традиционните двигатели с вътрешно горене ще продължат да се използват и след 2035 г.

Високоефективните двигатели с вътрешно горене трябва да продължат да бъдат разрешени и след тази дата. Това включва двигатели с вътрешно горене, използващи както електрически горива, така и биогорива, което предполага, че както бензиновите, така и дизеловите двигатели биха могли да останат на пазара след 2035 г.

"Отворени сме за всички технологии ", заяви Цицикостас. "Трябва да гарантираме, че не излагаме на риск конкурентоспособността си, като същевременно помагаме на европейската индустрия да запази технологичното си лидерство. Ето защо ние също така проучваме как можем по-добре да укрепим веригата за създаване на стойност на европейската автомобилна индустрия, например чрез европейски критерии за преференции", добави комисарят от Гърция .

Преди дни, главният изпълнителен директор на BMW Оливър Ципсе, по време на откриването на новия завод на компанията в Дебрецен също изрази подкрепата си за устойчивите горива . Той заяви, че въвеждането на планираната забрана за двигатели с вътрешно горене през 2035 г. би било грешка.

Следващата сряда, 10 декември, Европейската комисия ще представи предложение за преразглеждане на забраната от 2035 г. В допълнение към биогоривата или устойчивите горива, други все по-ефективни решения също стават все по-често срещани, като например конвенционални хибриди, plug-in хибридите или електрически превозни средства с удължен пробег, които включват двигател с вътрешно горене, даващ допълнителен пробег на батерията, която от своя страна захранва електрическия мотор, който задвижва колелата.