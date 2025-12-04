ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Наполи" с дузпи на 1/4-финал за купата на Италия,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21836033 www.24chasa.bg

Голям производител на кемпери е пред фалит, защото не може да смогне с поръчките

Георги Луканов

[email protected]

2096
Кемперите на HRZ са компактни високопроходими машини. Снимка: HRZ

Кемперите на HRZ, базирани на платформи на Mercedes, имат сериозен статус и много клиенти. Но се оказа, че са твърде много.

Германсакта компания е специализирана в сериозни кемпери 4х4, но просто не можеше да произведе толкова кемпери, колкото бяха поръчани в последно време. Производителят закъсняваше с доставките. Някои клиенти трябваше да чакат четири години, преди кемперът им да бъде доставен.

Затова мнозина се умориха да чакат. В крайна сметка те поискаха възстановяване на депозита и производителят от Брецфелд се озова в несъстоятелност, пише Merkur.

На компанията ще бъде назначен синдик, който заедно с ръководството на компанията ще намери решение с кредиторите. Новият екип има 90 дни, за да намери решение. HRZ търси и нов инвеститор, който може да инвестира свеж капитал, за да гарантира оцеляването на компанията.

В Германия това е само един от многото тревожни фалити в автомобилната индустрия. Синдикът се надява, че компанията, с около тридесет служители, ще преодолее кризата и дори ще излезе по-силна.

Ханс Улрих и Райнер Зент основават HRZ Reisemobil през 1972 г. в Брецфелд, малък град близо до френската граница.

Кемперите на HRZ са компактни високопроходими машини. Снимка: HRZ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома