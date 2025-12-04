Голям производител на кемпери е пред фалит, защото не може да смогне с поръчките

Кемперите на HRZ, базирани на платформи на Mercedes, имат сериозен статус и много клиенти. Но се оказа, че са твърде много.

Германсакта компания е специализирана в сериозни кемпери 4х4, но просто не можеше да произведе толкова кемпери, колкото бяха поръчани в последно време. Производителят закъсняваше с доставките. Някои клиенти трябваше да чакат четири години, преди кемперът им да бъде доставен.

Затова мнозина се умориха да чакат. В крайна сметка те поискаха възстановяване на депозита и производителят от Брецфелд се озова в несъстоятелност, пише Merkur.

На компанията ще бъде назначен синдик, който заедно с ръководството на компанията ще намери решение с кредиторите. Новият екип има 90 дни, за да намери решение. HRZ търси и нов инвеститор, който може да инвестира свеж капитал, за да гарантира оцеляването на компанията.

В Германия това е само един от многото тревожни фалити в автомобилната индустрия. Синдикът се надява, че компанията, с около тридесет служители, ще преодолее кризата и дори ще излезе по-силна.

Ханс Улрих и Райнер Зент основават HRZ Reisemobil през 1972 г. в Брецфелд, малък град близо до френската граница.