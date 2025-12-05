ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лацио" изхвърли "Милан" от турнира за купата на И...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21836483 www.24chasa.bg

Американец разлива бутилка вода на пода на електрическа кола, плаща 11 000 долара за ремонт

Георги Луканов

[email protected]

1744
Електрическият Hyundai Ioniq 5. Снимка: Hyundai

Американец плати над 11 хиляди евро за ремонт, след като неволно разля бутилка вода по пода на електрическата си кола.

Майк Маккормик, собственик на Hyundai Ioniq 5 в САЩ, е бил принуден да спре внезапно на магистрала, когато бутилката с вода паднала на пода и се разляла. Водата попаднала под седалките, като в крайна сметка повредила окабеляването.

Веднага след внезапното спиране, водачът осъзнал ситуацията, след като получил няколко предупредителни светлини светнали на арматурното табло, а мигачите спрели да работят.

Когато колата беше закарана в сервиза, където трябвало да сменят цялото окабеляване на автомобила. Сметката била 11 882,08 долара. Най-лошото е, че собственикът трябвало да я плати от собствения си джоб .

Hyundai отказал да покрие ремонта по гаранцията, заключавайки, че повредата е причинена от "външен фактор". Освен това застрахователната компания определила, че повредата по електрическата система на автомобила се дължи на прогресивна корозия на окабеляването , а не на преобръщане на бутилката.

Електрическият Hyundai Ioniq 5. Снимка: Hyundai
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените