Американец разлива бутилка вода на пода на електрическа кола, плаща 11 000 долара за ремонт

Американец плати над 11 хиляди евро за ремонт, след като неволно разля бутилка вода по пода на електрическата си кола.

Майк Маккормик, собственик на Hyundai Ioniq 5 в САЩ, е бил принуден да спре внезапно на магистрала, когато бутилката с вода паднала на пода и се разляла. Водата попаднала под седалките, като в крайна сметка повредила окабеляването.

Веднага след внезапното спиране, водачът осъзнал ситуацията, след като получил няколко предупредителни светлини светнали на арматурното табло, а мигачите спрели да работят.

Когато колата беше закарана в сервиза, където трябвало да сменят цялото окабеляване на автомобила. Сметката била 11 882,08 долара. Най-лошото е, че собственикът трябвало да я плати от собствения си джоб .

Hyundai отказал да покрие ремонта по гаранцията, заключавайки, че повредата е причинена от "външен фактор". Освен това застрахователната компания определила, че повредата по електрическата система на автомобила се дължи на прогресивна корозия на окабеляването , а не на преобръщане на бутилката.