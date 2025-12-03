Владимир Малинов: Увеличаваме наличния капацитет по маршрутните продукти към Украйна

Газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Молдова и Украйна продължават съвместните си действия за увеличаване на капацитета, предлаган чрез капацитетните продукти Маршрут 1, Маршрут 2 и Маршрут на конкурентни цени. „За да гарантираме сигурни доставки за Украйна през настоящия зимен сезон предприемаме стъпки за увеличаване на разполагаемия капацитет за тези маршрутни продукти. Проведеният от нас анализ потвърждава, че е технически възможно за зимния период от януари до април 2026 г. наличният нерезервиран капацитет на точката за междусистемно свързване Русе/Гюргево, да бъде прехвърлен на Негру Вода 1/Кардам". Това обяви изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на участието си в 36-я Гръцки икономически форум, провеждащ се в Атина. Това съобщиха от пресцентъра на „Булгартрансгаз".

В рамките на панела, посветен на Вертикалния коридор, Малинов и изпълнителният директор на гръцката DESFA Мария Рита Гали подписаха съвместното писмо от Булгартрансгаз, DESFA, Vestmoldtransgaz, Transgaz, Gas TSO of Ukraine и ICGB, с което се обръщат към регулаторите на страните за одобрение на предложението. „С цел подобряване условията и за да се осигури единна цена на капацитета, предлаган на Негру Вода 1/Кардам по маршрутните продукти, Булгартрансгаз предлага и отстъпка от над 36%.", каза още Малинов. „Съвместното ни предложение ще позволи увеличаване на общото количество на предлагания капацитет по маршрутните продукти към Украйна, за да се гарантира сигурността и стабилността на енергийната система на страната".

Участниците в дискусията обърнаха внимание на стратегическата роля на Вертикалния коридор за постигане общите европейски цели за енергийна независимост. По думите на Малинов реализацията на проекта е основна част и от изпълнението на плана REPowerEU на Европейския съюз за намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива. „Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес като осигури допълнителни количества американски втечнен природен газ на Стария континент", акцентира Малинов, който разговаря с Джош Хък, заместник ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в Атина.