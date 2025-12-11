От 1 януари 2026 г. еврото става официалната валута на България. Курсът e 1 евро = 1,95583 лева.

Това е стратегическа стъпка към по-тясна икономическа интеграция, стабилност и развитие в рамките на Европейския съюз. България ще бъде 21 държава-членка на еврозоната. Еврото – общата европейска валута – днес е символ не само на финансово единство, но и на споделени ценности, общ пазар и свободно движение на хора, стоки и капитали.

Еврото е официалната валута на 20 държави членки на Европейския съюз, които заедно образуват еврозоната. България ще бъде 21 държава-членка на еврозоната. Този общ валутен съюз улеснява търговията, премахва разходите за обмен на валута и подпомага икономическата предвидимост. В рамките на еврозоната милиони граждани и бизнеси използват една и съща валута, която улеснява ежедневните финансови операции и трансграничните инвестиции.

От въвеждането си през 1999 г., еврото се превръща в една от най-важните световни валути. Днес то е втората най-използвана валута в света както по отношение на международните плащания, така и като резервна валута, държана от централните банки. Стабилността на единната валута я прави предпочитан избор за глобалните пазари, а Европейската централна банка – ключов играч във формирането на международната финансова среда.

Символът на еврото – € – е разпознаваем по целия свят. Дизайнът му е вдъхновен от гръцката буква „епсилон“ и символизира европейската идентичност, а двете хоризонтални линии през него представляват стабилност.

Монетите са 1, 2, 5, 10, 20, и 50 евроцента. 1 и 2 евро. Евромонетите имат обща и национална страна по дизайн на всяка държава членка на еврозоната.

На гърба на българските евромонети са изобразени Паисий Хилендарски, Св. Иван Рилски и Мадарския конник. На центовете с Мадарския конник пише “стотинки”.

Независимо какво е изобразено – Паисий Хилендарски, Моцарт, Сервантес и малтийския кръст, с всички тях може да се плаща - у нас, във Франция, Германия, Гърция, във всяка една държава с официална валута евро. Няма значение дали евромонетите са български, испански, немски или италиански – това са нашите пари, нашата обща валута, с която без проблем ще пазаруваме тук и в по-голямата част от Европа.

Българските евромонети ще се разпространяват заедно с тези на другите държави от еврозоната до пазар от над 350 млн. души.

Общата валута носи редица ползи за гражданите и бизнеса:

Стабилни цени и ниска инфлация – благодарение на общата парична политика.

– благодарение на общата парична политика. По-ниски разходи за преводи и обмяна – особено важни за регионите с активна търговия и туризъм, каквато е България.

– особено важни за регионите с активна търговия и туризъм, каквато е България. По-голяма предвидимост за инвеститорите – която стимулира инвестициите и растежа.

– която стимулира инвестициите и растежа. По-лесно пътуване и пазаруване – без необходимост от валутни операции в рамките на еврозоната.

Присъединяването ни към еврозоната е стъпка към по-тясно сътрудничество и споделен просперитет.