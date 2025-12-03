ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите на „Възраждане“ с правописна грешка при...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21837666 www.24chasa.bg

Кремъл: Отказът от руски газ ще намали конкурентоспособността на ЕС

1828
Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Кремъл порица решението на ЕС постепенно да се откаже от вноса на руски газ до 2027 г., отбелязвайки, че това ще осъди Европа на намалена конкурентоспособност и ще доведе до по-високи цени за производителите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението, постигнато между европейските институции, ще включва юридически обвързваща, поетапна забрана на втечнения природен газ (ВПГ) и газопроводния газ, внасяни от Русия. Пълна забрана ще се прилага съответно от края на 2026 г. и 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.

ЕС е внесъл от Русия 12 процента от необходимия му природен газ през октомври. Преди началото на войната в Украйна през 2022 г. делът на руския внос бе 45 процента, припомня Ройтерс.

Съветът на ЕС и Европейският парламент по-рано днес съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение на предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци.

Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание