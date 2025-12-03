Кремъл: Отказът от руски газ ще намали конкурентоспособността на ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кремъл порица решението на ЕС постепенно да се откаже от вноса на руски газ до 2027 г., отбелязвайки, че това ще осъди Европа на намалена конкурентоспособност и ще доведе до по-високи цени за производителите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението, постигнато между европейските институции, ще включва юридически обвързваща, поетапна забрана на втечнения природен газ (ВПГ) и газопроводния газ, внасяни от Русия. Пълна забрана ще се прилага съответно от края на 2026 г. и 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.

ЕС е внесъл от Русия 12 процента от необходимия му природен газ през октомври. Преди началото на войната в Украйна през 2022 г. делът на руския внос бе 45 процента, припомня Ройтерс.

Съветът на ЕС и Европейският парламент по-рано днес съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение на предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци.

Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС.