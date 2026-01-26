Много приоритети – хилав успех

Отказът от ненужното е трудно изкуство, но има алгоритъм за есенциализъм

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Всеки ден решавате един и същ проблем - как да си подреди приоритетите. Те са ви много и в работата, и в личния живот. А денонощието има само 24 часа...

Според един от известните автори на книги за личностно развитие - Грег Маккиън, големият проблем на съвременните хора са тъкмо приоритетите.

Всъщност тази дума, когато се появила в английския език през 15 в., имала само единствено число. Приоритет, не приоритети. Така се използвала в продължение на 500 години - за наистина най-важното нещо, онова, което е от първостепенно значение.

После през 20 в. животът и хората станали толкова сложни и претоварени, че думата добила множествено число. А през 21 в. се правят цели списъци - първи, втори, трети, може би чак до десети приоритет.

"Когато се опитваме да успеем с всичко и да получим всичко, което искаме, много често се озоваваме там, където не искаме - казва Грег Маккиън. - Трябва да можем да решим кое е наистина важното, за да посветим на него времето и енергията си."

Това изглежда толкова ясно, колкото, че водата е мокра. Само че драмата на днешния човек е в безкрайните възможности, между които трябва да избира. А той не е подготвен за това според известния теоритик на мениджмънта Питър Дракър. Наличните възможности надхвърлят способността му да ги управлява. Трудно му е да отсее важното от второстепенното.

Понеже човек непрекъснато е изправен пред избор, се появява онова, което психолозите наричат "умора от взимане на решения". И феноменът на лошото самоуправление - колкото по-често е принуден да прави избори, толкова повече се влошава качеството на решенията му и се отдалечава успеха.

"Към натоварването от огромните възможности за избор се добавя и натоварването от силата, с която външните обстоятелства и другите хора упражняват натиск върху нас. Благодарение на съвременните технологии хората могат да се изказват. Така се претоварваме не само от факти, но и от лични мнения", посочва Грег Маккиън.

Според него постановката "Можете да получите всичко, което искате" носи повече вреда отколкото полза във времето, когато вариантите за избор са безгранични, а очакванията - завишени.

"Не предлагам постоянно да отхвърляте всички възможности, а да действате в съответствие със своя стратегия и да отклонявате онова, което не ви е нужно. Престанете да реагирате сляпо на натиска на другите, който ви тласка да работите едновременно в десетки различни посоки, и се научете да избирате само тези от възможностите, които наистина са ви нужни", препоръчва експертът.

Отказването от ненужното обаче е цяло изкуство, при това трудно.

Има алгоритъм за есенциализъм, както го нарича Маккиън, който поне на теория не е сложен за разбиране.

Първата точка е преценката. Трябва да си изясните какъв ви е приоритетът в единствено число - най-значимото нещо.

Следващата е да определите кои дейности не ви носят полза и да имате силата да се откажете от тях.

Третата е, след като изберете кои неща да запазите, да разработите система за тяхното реализиране.

"Този начин помага човек да направи сериозен избор между десетки приятни и интересни неща и няколко, които са наистина важни и необходими. Освен това да прави по-малко, но по-добре, така че във всеки момент от живота да постига ценни резултати", уверява Грег Маккиън.

