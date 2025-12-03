Шефът на ЕСО освободен по негова молба. Сменя го надзорник на "Булгартрансгаз"

Чака се вписването на промените в Търговския регистър

Рокади в две важни компании в държавната енергетика са в ход - това на преносните оператори на ток и на газ. Кирил Георгиев е избран от надзорния съвет на Електроенергийния системен оператор за чело на управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството, което владее и управлява преносната мрежа, сред като сегашният шеф Ангелин Цачев е подал оставка.

Протоколът за промените е внесен на 2 декември в Търговския регистър и се чака вписването му. Ангелин Цачев е директор на преносния оператор от 2018 г. и е със сериозен професионален опит, неговото управление се свързва с развитие на мрежата във връзка с масовото навлизане на ВЕИ, както и с трансгранични европейски проекти. Защо Цачев е поискал предсрочно освобождаване не е ясно. Допуска се, че ще му предложат пост в Българския енергиен холдинг.

От 2 декември е и решение на КЕВР, с което доклад на Българския енергиен холдинг за освобождаването на Кирил Георгиев като председател на надзорния съвет на газопреносния оператор по негова молба. Както и друго - за приемане на промените.

Георгиев ще оглави ЕСО след като последно е председател на надзорния съвет на "Булгартрансгаз", а до 21 ноември е и шеф на дирекция за управление на проекти в АЕЦ "Козлодуй".

Кариерата му в енергетиката започва през 2012 г., когато е назначен от тогавашния енергиен министър Делян Добрев за изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, преди това е бил общински съветник от ГЕРБ в столичния общински съвет.

В СВ-то му от онова време пише, че завършва УНСС с магистърска степен в две специалности - "Икономика и управление на териториалните системи" и "Публична администрация". Специализира в областта на устойчивото развитие и управление в Холандия и политически мениджмънт към Българско училище за политика. Притежава допълнителни квалификации в областта на електротехниката, електрониката и автоматиката. Работи с програмни езици и владее английски, холандски и руски.

От депозирания в Търговския регистър протокол става ясно, че решението на надзорния съвет за рокадата е от 21 ноември. В дневния ред на неприсъственото заседание точка е предсрочното освобождаване по негова молба на Ангелин Цачев.

Следващото решение е, че избира Кирил Георгиев Георгиев, за член на управителния съвет на ECO ЕАД за срок до провеждане на конкурс, но не по-дълго от изтичане на мандата на управителния съвет.

Все още няма решение на БЕХ кой ще оглави надзорния съвет на "Булгартрансгаз", вероятно ще бъде взето утре.

Сегашният и бъдещият шеф на ЕСО са един до друг на общата снимка след подписването във вторник на договора между АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" и канадския консорциум, който ще е инженер на проекта за седми и осми блок на атомната централа.