БНБ одобри покупката на над от 50% от акциите на „Токуда Банк“ от БАКБ

1972
БНБ Снимка: СНИМКА: Официален сайт на банката

На 3 декември 2025 г. Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде предварително одобрение на „Българо-американска кредитна банка" АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в „Токуда Банк" ЕАД, съобщиха от Българската народна банка на сайта си. 

След установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ.

БНБ

