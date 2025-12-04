През зимата традиционно растат разходите за поддръжката на едно домакинство – от отоплението, през сметките за електричество и вода, до допълнителния бюджет, който отделяме за подаръци и празненства покрай коледните и новогодишни празници.

Предвид тези фактори, на много от нас им се налага да държат разходите си изкъсо и да внимават как най-оптимално да планират както ежедневните, така и по-дългосрочните си покупки. А всичко това изисква прецизно планиране и повече внимание към цените, на които закупуваме необходимите стоки и услуги.

Помощник в това начинание съвсем спокойно може да бъде Lidl. Ритейлърът постоянно осигурява добри възможности за оптимизация на домакинските разходи – при това без да се налага да правим компромис с качеството.

Със своите разнообразни промоционални активности и постоянни акции с намаления, веригата предлага избор и решение в по-трудните зимни месеци. През ноември Lidl има нова промоционална кампания – „Трайно ниски цени на избрани продукти“. Над 100 основни стоки – хранителни и нехранителни, могат да бъдат закупени с отстъпки, валидни до 7 декември. Сред тях откриваме редица основни хранителни групи. Наред с това, всяка седмица в Lidl ще открием на акция още десетки продукти – с цени, намалени до 50%.

Потребителите, които са си инсталирали мобилното приложение Lidl Plus, могат да се възползват от още разнообразни промоции и да спестят 200 лева месечно, ако се възползват от всички налични намаления в приложението.

Трайно ниски цени

Сред 100-те продукта с трайно намаление в Lidl намираме множество важни за всяко домакинство – хранителни продукти, препарати за почистване, продукти за лична хигиена, за грижа за бебета и малки деца, храна за домашни любимци и други.

Сред намалените стоки са редица млечни продукти на собствената марка на Lidl Pilos. Цял килограм кисело мляко от 3.6% струва само 2.99 лв., 250 г немско масло е на цена от 5.99 лв., а 1 л прясно мляко 1.5% е намалено на 2.25 лв. В допълнение откриваме и бяло саламурено сирене Родна стряха, зряло поне 60 дни, на изгодна цена от 7.99 лв. за опаковка от 400 грама.

Основни продукти като бяло пшеничено брашно за 1.94 лв., ръчен бял хляб за 1.59 лв. (600 г), опаковка паста или спагети за 0.99 лв. и половин килограм точени кори за 2.45 лв. можем да ползваме за основа на разнообразни рецепти.

Консервираните храни намират място във всеки дом, защото са подходящи за по-дълго съхранение и спестяват време. В момента ритейлърът предлага изгодно кисели краставички за 2.95 лв., 580 г лютеница за 3.39 лв. и сос за паста за само 2.79 лв.

Месните предложения от намалението включват цариградски кюфтенца с гаранция за качество от SGS за 8.39 лв. (600 г), свински бут (опаковка от 700 г) за 10.69 лв. за килограм, луканков салам за 6.79 лв. за килограм, както и специалитети като салам Милано за 4.35 лв. (100 г), пастърма за 6.89 лв. за 150 г, и филе Елена на „Родна стряха“ за 39.99 лв. за килограм.

За да почистим дома си добре и изгодно, можем да се възползваме от намалените продукти на серията на Lidl за почистване W5, като повечето тях са на цени под 3 лева. Основна козметика откриваме на друга собствена марка на ритейлъра - Cien, която предлага още по-изгодно душ гелове, душ крем, шампоан и део спрейове.

Място в трайното намаление има и за най-малките членове на семейството. Lupilu пелени и влажни кърпички, които заемат значително място в бюджета за отглеждане на бебе и малко дете, сега са по-изгодни. Размерите за новородено са на цена 5.99 лв. (пакет от 26 броя). По-големите разфасовки не надвишават 23.99 лв. и включват до 92 броя.

В селекцията с трайно изгодни цени намираме още храна за кучета и котки, салфетки, кухненска и тоалетна хартия, торби за смет, таблетки за съдомиялна и редица други.

Още по-изгодно пазаруване през седмицата

Lidl традиционно предлага ежеседмични намаления на десетки продукти, с които можем да спестим допълнително средства. Информация за тях намираме в актуалната седмична брошура на ритейлъра.

В седмицата на Никулден – от 1 до 7 декември, откриваме намален пресен български шаран за 8.99 лв. за кг (изчистен, без люспи), прясна дъгова пъстърва с 26% намаление за 10.99 лв. за кг, както и едни от най-консумираните гарнитури – картофи и ориз. Картофите са с цели 53% отстъпка, или 5 кг за 3.99 лв., а 2 кг бял ориз на „Родна стряха“ сега е 4.99 лв.

В периода от 4 до 7 декември изгодно се предлагат българско зеле - с 46% намаление за 0.69 лв. за кг, мандарини с 52% надолу от цената за 1.85 лв., както и ананас – с 40% отстъпка и 2.99 лв. за брой.

През уикенда - 6 и 7 декември - олиото ще е с 30% намаление с цена от 2.79 лв. за бутилка, а 30 броя яйца размер М са 9.45 лв.

Lidl Plus - още една стъпка към по-ниска сметка

Още един инструмент за оптимизация на бюджета, който ритейлърът предлага, е Lidl Plus. Между 1 и 7 декември мобилното приложение дава възможност да закупим гъби Портобело с 33% намаление за 3.99 лв. за 400 г, кроасан с кренвирш, намален с 22% и струващ 1.39 лв., или донат за само 0.89 лв. В същия период, специално за предстоящия празник, намалени са и различни видове замразени панирани рибни филета – опаковка от 400 г е само 4.49 лв. след 25% отстъпка.

Между 4 и 7 декември авокадото е с минус 40% от цената за само 1.19 на брой, а ако сканирате приложението на каса в магазина по време на „Супер уикенда“ на 6 и 7 декември, може да вземете фермерски хляб с 50% отстъпка за 0.99 лв., карначе Стара планина с 28% намаление за 4.99 лв., както и краставици с 41% намаление за 2.79 лв.

В случай че все още не сте изтеглили приложението Lidl Plus, сега е отлична възможност да го направите от тук.

Всички предложения в промоцията за „Трайно ниски цени на избрани продукти“ можете да откриете тук.

Брошура с актуалните седмични предложения на Lidl е налична тук