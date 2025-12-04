Кредити и депозити минават в евро от 1 януари, без да подписвате нищо

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За да промените сметките си или задълженията в евро, не е нужно да подписвате допълнителни документи и да ходите в банков клон. Това правило важи и за граждани, и за фирми.

Няма промяна в правата и задълженията по договорите след смяната на валутата

По-малко от месец остава до въвеждането на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 година. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България започват поредица от полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Въвеждането на еврото в България води до автоматично превалутиране на всички суми, изразени в левове, в евро по официалния фиксиран курс 1,95583 лв. за 1 евро. Това е основна гаранция за правна сигурност и административна лекота за бизнеса и гражданите.

1. Какво означава превалутиране

Превалутирането обхваща "преизчисляването на всички цени, депозити, заеми, финансови инструменти и други балансови позиции от левове в евро". То се извършва чрез прилагане на пълната числова стойност на официалния курс 1,95583, без съкращаване или закръгляване на самия курс. Превалутирането настъпва автоматично на датата на въвеждане на еврото – 1 януари 2026 г., и е задължително за всички институции и предприятия.

2. Автоматично превалутиране на договори

Кредити и лизинги – всички задължения по договори в левове се превалутират автоматично в евро. Например кредит от 19 558,30 лв. става точно 10 000 евро.

Депозити и спестявания – сумите по банкови сметки се превалутират в евро по същия курс, като правата на вложителите се запазват.

Наеми и дългосрочни договори – фиксираните плащания в левове се преизчисляват в евро без промяна на срокове и условия.

3. Защо не са необходими анекси

Законът за въвеждане на еврото в Република България (чл.11) предвижда, че всички договори, сключени в левове, продължават да действат при условията, при които са били сключени, но вече в евро. Това означава:

- няма необходимост от ново подписване или анексиране;

- няма промяна в правата и задълженията на страните;

- единствената промяна е валутата, в която се изразяват сумите.

4. Закръгляване

Съгласно Закона за въвеждане на еврото (чл.12 и чл.13), при превалутиране се използва пълният курс 1,95583, а получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак. Това гарантира точност и еднакво третиране на всички договори и сметки. Правилото осигурява еднакво третиране на всички плащания и гарантира прозрачност при финансовите операции.

5. Практическо значение

Фирмите и гражданите могат да бъдат спокойни, че всички техни кредити, депозити и договори ще се превалутират автоматично.

Не е необходимо да се търсят нотариуси, адвокати или да се подписват нови документи.

Единственото задължение е да се осигури ясна комуникация с партньори и клиенти, за да няма недоразумения при плащанията.

Заключение

Превалутирането на договори и финансови задължения е ключов елемент от въвеждането на еврото. Благодарение на автоматичното превалутиране по фиксирания курс 1,95583 и правилата за закръгляване от чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България бизнесът и гражданите преминават през промяната без допълнителна административна тежест. Това е гаранция за стабилност, предвидимост и защита на интересите на всички страни.

