КЗП установила 84 продукта с необосновано повишени цени при проверките заради еврото

Информация за дейността на Комисията за защита на потребителите (КЗП) във връзка с прилагането на мерките срещу необосновано повишаване на цените бе представена от временно изпълняващия длъжността председател на КЗП Александър Колячев по време на заседание на постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността по защита на потребителите и ограничаване на монополите, съобщи БТА.

Колячев информира, че след влизането в сила на измененията в Закона за въвеждане на еврото през 2024 г. и последващото им прилагане от 2025 г., КЗП е предприела широк набор от организационни, технически и контролни дейности. Сред тях са провеждането на редица срещи със заинтересовани страни – институции, търговски вериги, бизнес организации и потребителски структури – за изготвянето на списъка от стоки, подлежащи на наблюдение. Установено е необосновано повишаване на цените за общо 84 продукта при 49 от търговците

Списъкът съдържа 101 стоки, подбрани на база на т.нар. голяма потребителската кошница. Данните за цените се подават от търговци с годишен оборот над 10 млн. лева, като те са задължени да публикуват ежедневно индивидуалните продажни цени на определените продукти и да предоставят допълнителна информация на комисията при поискване.

КЗП е разработила и поддържа интернет платформа за ежедневно публикуване на данните, която работи в обновен вариант и осигурява на потребителите подробен достъп до актуална информация и сравнение между цените в различните търговски обекти. Платформата има за цел да повиши прозрачността и да ограничи възможностите за необосновано повишаване на цените.

В рамките на новите правомощия комисията е изградила и софтуер за автоматизиран анализ на цените. Системата валидира, обработва и анализира ежедневно получаваните данни, като открива отклонения, активира тригери за повишения над заложените прагове и насочва контролните органи към конкретни продукти, търговци или категории. КЗП работи и върху модул за съвместен анализ с други институции, който да осигури единни подходи при проверки за необосновано поскъпване.

По думите на Колячев, от 9 октомври, след изтичане на гратисния период за подаване на данни, са започнали тематични проверки на търговците, които не са изпълнили законовите изисквания. До момента са определени 280 задължени лица търговци на дребно , като са съставени 97 акта за установяване на административни нарушения за неподадени или забавени данни. Той допълни, че 99 процента от задължените търговци вече изпълняват задължението за ежедневно подаване на информация.

Колячев уточни, че за периода от 9 октомври до 28 ноември са извършени общо 2834 проверки във физически магазини, при които са установени 175 нарушения. Най-често срещаните нарушения са липса на изписване на цени в евро, разминаване в изписването на цените и размера на шрифта, както и случаи, в които превалутирането не е извършено изцяло.

Към настоящия момент са съставени 82 акта за установяване на административни нарушения, въз основа на които са сключени 53 споразумения, а 8 случаи са приключили с издадени наказателни постановления.

Продължава сътрудничеството с Националната агенция за приходите, с която се провеждат регулярни срещи, обменя се информация и се планират съвместни проверки. Организация е създадена и за предстоящи проверки през 10–12 декември на търговци с оборот под 10 млн. лева, които не попадат в основната група, но извършват продажби на наблюдавани стоки.

Колячев посочи, че във връзка с установено увеличение на цените на определени стоки при 75 търговци са извършени проверки по образуваните преписки. На база резултатите от изчисленията за 163 вида стоки е установено необосновано повишаване на ценитеза общо 84 продукта при 49 от търговците . Най-често засегнатите стоки са плодове и зеленчуци, както и яйца и продукти за лична хигиена.

Председателят на КЗП отчете и приключването на мащабна информационна кампания за въвеждане на еврото, проведена съвместно с НАП, Министерството на финансите и други институции. В рамките ѝ са организирани над 194 срещи в цялата страна – 168 с търговци и местни структури, и 26 от Министерството на финансите. На гражданите и бизнеса са предоставени брошури, разяснения и практически указания относно новите изисквания.

На въпрос на депутата Борис Аладжов от ПГ „Възраждане" дали има установени нарушения, свързани с изписването на левовете преди еврото, той посочи, че често първо се изписва цената в евро, което според него може да заблуждава потребителите, тъй като цифрата е по-ниска.

Колячев отговори, че действително част от търговците изписват първо цената в евро, а други – в лева, но в закона не съществува ограничение относно подредбата на двете валути. Поради това в тези случаи не се приема, че е налице нарушение. Нарушения се установяват единствено при неправилен размер на шрифта или при грешно превалутиране.

Мария Илиева от ПГ „Величие" попита председателя на КЗП да поясни какво означава „необоснована цена" и по какъв начин се определя дали дадено увеличение е завишено.

Колячев обясни, че всеки продукт има себестойност, норма на печалба и разходи на търговеца. Когато всеки от тези компоненти се формира на база обективни икономически фактори, цената може да варира нагоре или надолу в зависимост от пазарната ситуация.