Бившият собственик на "Порнхъб" иска да купи активите на "Лукойл"

Австрийският бизнесмен Бернд Бергмайр – бивш мажоритарен собственик на група за съдържание за възрастни, включително сайта "Порнхъб"– е отправил запитване към Министерството на финансите на САЩ относно възможността да придобие международни активи на санкционирания руски петролен гигант „Лукойл". Това съобщиха двама източници, запознати със ситуацията, предаде Ройтерс.

Съединените щати наложиха санкции на „Лукойл", най-големия частен производител на петрол в Русия, в рамките на усилията да окажат натиск върху Москва да прекрати войната си в Украйна.

На 14 ноември 2025 г. българското правителство назначи Румен Спецов за особен управител на активите на "Лукойл" в България — включително рафинерията край Бургас. Назначението бе направено чрез решение на Министерски съвет в контекста на санкциите, за да се гарантира, че рафинерията и мрежата за доставки на гориво няма да фалират и че доставките за България ще продължат. След встъпването си в длъжност, Спецов уволни част от ръководството на "Лукойл" България