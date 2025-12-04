ЕС ще остави бензинови и дизелови коли, но еко и със скъпи горива (Графика)

Пазарът на електрички расте, вече има 16,4% дял в ЕС, при останалите продажбите се свиват

Смъртта на автомобилите с двигатели с вътрешно горене в Европа май е силно преувеличена. Европейският съюз размисли и вече смята, че трябва да бъдат разрешени и след 2035 г., но с доста условия.

ЕС освен това е длъжен да защити автомобилната индустрия в Европа, предвид последните геополитически събития и факта, че развитието на електрическите коли на Стария континент все още не напредва с необходимите темпове.

Апостолос Цицикостас - европейският комисар по транспорта и туризма, заяви пред германския вестник Handelsblatt, че традиционните двигатели с вътрешно горене ще продължат да се използват и след 2035 г. Това включва такива, използващи биогорива, което предполага, че както бензиновите, така и дизеловите биха могли да останат на пазара след 2035 г.

“Отворени сме за всички технологии

Трябва да гарантираме, че не излагаме на риск конкурентоспособността си, като същевременно помагаме на европейската индустрия да запази технологичното си лидерство. Ето защо ние проучваме как можем по-добре да укрепим веригата за създаване на стойност на европейската автомобилна индустрия, например чрез критерии за преференции”, добави комисарят от Гърция.

Подходящ пример за нискоемисионни възобновяеми горива са HVO100. Произвеждат се изцяло от хидротретирано масло, получено от растителни и животински мазнини. BMW вече използва HVO100 в дизелови автомобили, произведени в Германия, които се предполага, че намаляват емисиите с 90% в сравнение с обикновения дизел.

Синтетичното гориво също е възможност и теоретично може да намали емисиите с 90% в сравнение с обикновения бензин. Porsche експериментира с eFuel от няколко години. Компанията произвежда синтетично гориво в завод в Чили от края на 2022 г., използвайки вода и въглероден диоксид, обработени с вятърна енергия. В южноамериканския завод eFuel се предполага, че ще се произвежда по практически въглеродно неутрален начин. Проблемът обаче е, че

екологичните горива в момента са доста скъпи

и според редица оценки цената им в момента е от до 3 до 5 пъти по-висока от традиционните. Разчетите сочат, че при масовото производство до 2030 г. тя може да падне до 2-2,3 евро на литър.

На откриването на новия завод на компанията в Дебрецен преди дни главният изпълнителен директор на BMW Оливър Ципсе също изрази подкрепата си за устойчивите горива. Той заяви, че въвеждането на планираната забрана за двигатели с вътрешно горене през 2035 г. би било грешка.

Шефът на Mercedes Ола Калениус също наскоро предупреди, че

европейската автомобилна индустрия се движи с пълна скорост към стена

и дори може да се срине, ако ЕС не преразгледа екологичните си мерки. Няколко компании обаче настояват ЕС да запази първоначалния си ангажимент да забрани продажбата на нови автомобили с бензинов двигател. Volvo и Polestar, и двете собственост на китайската Geely, искат забраната от 2035 г. да остане.

Но повечето производители настояват ЕС да се откаже от планираната си забрана за двигатели с вътрешно горене от 2035 г. Автомобилните компании имат основателни причини за лобиране, позовавайки се на неразвита инфраструктура за зареждане и по-високи цени на електрическите коли. Освен това съществува сериозен риск автомобилната индустрия да загуби стотици хиляди работни места, ако всички компании бъдат принудени да произвеждат само електромобили.

ЕС планираше да представи подробности за мерките на 10 декември, но т. нар. автомобилен пакет бе отложен за по-късно този месец. Предстои да се види дали plug-in хибридите ще продължат след 2035 г. и дали ще бъдат разрешени и автомобили с двигатели с удължен пробег.

Известно време ЕС сякаш не искаше да отстъпи и през пролетта крайният срок за забрана на бензиновите и дизеловите коли бе потвърден. Изглежда, че писмото, изпратено от германския канцлер Фридрих Мерц до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, е убедило управителния орган в Брюксел да отмени забраната.

Ограничаването на продажбите до нови автомобили, работещи с по-чисти горива, обаче може да не е достатъчно, за да се запазят работните места.

При всички случаи решението на ЕС засяга само продажбите на нови автомобили. Това означава, че няма ограничения за употребяваните автомобили, хората ще продължат да ги продават на вторичния пазар.

Възможно е да има и друг вариант, при който

ЕК да регулира емисиите от автомобилите

Той предвижда да има възможност за продажби на автомобили с двигатели с вътрешно горене и след 2035-а, но само за физическите лица да бъде отложена. Това означава, че бензиновите (хибриди и plug-in хибриди) и дизеловите автомобили биха могли да оцелеят по -дълго на пазара.

Компаниите обаче ще бъдат принудени да преминат към електрически автомобили.

Handelsblatt пише, че ЕК може да принуди

компаниите да направят 50% от автопарка си електрически

до 2027 г. До 2030 г. делът трябва да достигне 90%. В момента на Стария континент служебните автомобили представляват над 60% от продажбите на коли.

Обсъжданите варианти за смекчаване на рестрикциите идват на фона на увеличаващи се продажби на електрически коли и хибриди. През десетте месеца на годината са регистрирани 1 473 447 електрички и те вече имат 16,4% от пазара в ЕС. (Какви са продажбите, виж графиката.)

Европа иска да лансира малки евтини коли

През декември Европейската комисия ще обяви нова регулаторна категория за достъпни малки електрически коли, целяща да направи по-евтино производството им и оттам продажбата на електромобилите на цени между 15 000 и 20 000 евро. Европейският комисар по промишлеността Стефан Сежурне потвърди това по време на Дните на автомобилната индустрия в Париж.

Комисията работи по дефиниция за това какво е европейски автомобил, с дългосрочни последици за производителите и доставчиците. Важно е да се действа по-агресивно, защото, ако не се предприемат никакви действия, според Стефан Сежурне производството на коли ще продължи да намалява и делът на европейските доставчици много бързо ще спадне със 70 до 50%.

Потвърдено беше и създаването на регулаторна рамка за малки превозни средства. Стефан Сежурне не даде яснота по темата, но изглежда, че е обсъдена възможността за освобождаване на малките автомобили от някои задължителни оскъпяващи колите системи по пасивна и активна безопасност, за да станат по-евтини.