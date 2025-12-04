Всичките 250 бройки Bugatti Tourbillon по 4 милиона евро вече са продадени

Bugatti вече продаде цялата си производствена серия от най-новия си модел Tourbillon, който струва колосалните 3,8 милиона евро (без данъци и ДДС). В света на богатите това е изненадващо, защото суперколата бе представена преди година. Всичките 250 планирани за производство екземпляра вече имат собственици, въпреки че производството на автомобилите може да продължи до 2029 г.

Балканският Илон Мъск - Мате Римац, изпълнителен директор на Bugatti Rimac, призна пред германското списание Automobilwoche: "Трябва да ви разочаровам: нямаме нито един останал за продажба."

Това всичко се случва дори преди да е доставена на клиента първия готов автомобил. Bugatti възнамерява да произвежда по 80 Tourbillon годишно, като всеки от тях ще напусне произведствените халета с допълнителни екстри, поръчани от влиятелните си клиенти.

Tourbillon използва атмосферен 8,3-литров V16 двигател , разработен от Cosworth, с мощност 1000 к.с.. Агрегатът е разположен пред задния мост и задвижва задните колела. Двигателят има два реда цилиндри под ъгъл от 90 градуса, което го отличава от двойното V-образно разположение на цилиндрите на Chiron. Избраната форма прави блока на двигателя по-дълъг, като коляновият вал е с размери приблизително един метър. Степента на сгъстяване е 14,5:1, максималните обороти в минута са 9000, а максималният въртящ момент е 900 Nm.

Три електромотора, всеки с мощност от 340 к.с., допълват plug-in хибридната задвижваща система: два са отпред, а един отзад. Системата образува хибрид на всички колела с мощност 1800 к.с. Въпреки хибридните компоненти и високоволтовата батерия с капацитет 25 kWh, общото тегло е малко под два тона. Bugatti твърди, че колата има електрически пробег от 60 км.

Ускорението от 0 до 100 км/ч се осъществява за 2 секунди, от 0 до 200 км/ч за по-малко от 5 секунди и 400 км/ч за по-малко от 25 секунди.

Максималната скорост е електронно ограничена на 445 км/ч.