Вятърни централи са произвели 11% от тока в Европа вчера

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, пише БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,3 процента от общото количество електроенергия (913 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,7 процента (64 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Финландия (44,5 процента), Испания (35,2 на сто) и Ирландия (35,2 процента). В България процентът е 0,8.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (264,7 гигаватчаса), Финландия (118 гигаватчаса) и Германия (112,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,9 гигаватчаса.