Потребителите ще открият голям избор от продукти на специални промоции и коледни декорации

Водещата верига за дома и градината Практикер започва своята коледна кампания от 4 до 29 декември. По време на коледните оферти потребителите ще открият на специални цени богато разнообразие от идеи за подаръци, коледна украса и още много продукти от богатия асортимент на веригата. Кампанията е валидна във всички хипермаркети на Практикер, а голяма част от промоционалните продукти могат да бъдат поръчани и на praktiker.bg и в Praktikerapp.

Практикер винаги има перфектното решение за коледната украса. Сред хилядите предложения за създаване на мечтаната празнична приказка е изкуствената коледна елха ExclusiveDarkG-Trees, 150 см, която е намалена от 399,99 лв. на 249,99 лв./ 127,82 евро в периода на кампанията. За да засияе елхата в пълната си прелест, сред предложенията за нея са комплект коледни топки 100 бр. в различни цветове, намален от 59,99 лв. на 39,99 лв./20,45 евро или комплект коледна декорация 120 бр. намален от 199,99 лв. на 139,99 лв./71,58 евро. От Практикер са помислили и за това празничната магия да се пренесе навсякъде – както в дома, така и навън. Затова сред предложенията е коледно осветление Клъстер Enigma 900 LED лампички, подходящо за вътрешна и външна употреба, намалено от 159,99 лв. на 99,99 лв./ 51,12 евро, както и светеща фигура елен 60 см, която също може да краси както интериора, така и екстериора. Сега тя е намалена от 64,99 лв. на 44,99 лв./ 23,00 евро.

Сред ексклузивните оферти могат да бъдат открити и чудесни идеи за коледни подаръци. Елегантният LED пендел Belight 45W, който е намален от 179,99 лв. на 145,99 лв./ 74,64 евро, е перфектен подарък за всеки, който иска да придаде модерен стил на дома си. За почитателите на комфорта идеален избор е стилният килим Boho Sintelon 120x170 см, сега на цена 139,99 лв./ 71,58 евро.

А сред практичните подаръци, нужни за всяка кухня е комплект Tefal Ingenio Emotion от 22 части, намален от 479,99 лв. на 239,99 лв./122,70 евро. Друго предложение е и модерната душ система Fayans Dalia, намалена от 439,99 лв. на 339.99 лв./ 173,83 евро. В рамките на кампанията, професионалистите в ремонтите ще могат да вземат акумулаторен безчетков комплект Bosch Professional 18 V, включващ акумулаторни бормашина, перфоратор и ъглошлайф – надеждно решение за всяка задача, което съчетава мощност, прецизност и удобство при работа. Сега той е намален от 1199,00 лв. на 999,99 лв./511,29 евро. Офертите включват и специално предложение за електрическите инструменти и градински машини на Einhell. В периода на кампанията всяка закупена solo машина на марката идва в комплект с 1 бр. батерия и зарядно.

По време на коледната кампания, всички желани продукти на стойност над 360 лв./ 184,07 евро могат да бъдат закупени на изплащане на 10 равни безлихвени вноски, без допълнителни такси и с 0% ГПР.

Промоционалните предложения са налични във всички хипермаркети на Практикер, а голяма част от продуктите могат да бъдат поръчани и на praktiker.bg или в Praktiker app.