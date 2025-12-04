Европейските фондови пазари започват с повишение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В положителна територия отвориха европейските борси, като паневропейският индекс Stoxx Europe 600 нарасна с 0,29 на сто до 577,89 пункта, предадоха Си Ен Би Си и БТА.

Сред основните пазари най-силен ръст отчете германският DAX, който се повиши с 162,62 пункта, или 0,69 на сто, до 23 856,33 пункта. В Париж CAC 40 добави 27,15 пункта, или 0,34 на сто, до 8 114,57 пункта.

Лондонският FTSE 100 бе единственият сред водещите индекси, който се понижи – с 4,66 пункта, или 0,05 на сто, до 9 687,41 пункта.

Акциите на "Индитекс" (Inditex) – собственик на "Зара" (Zara, Сара на исп.- бел. ред) – продължиха да поскъпват, след като в сряда затвориха с 10 на сто ръст благодарение на силни резултати за деветмесечието. Днес книжата добавиха нови 0,2 на сто.

Автомобилостроителят "Волво" (Volvo Cars) съобщи, че продажбите през ноември са намалели с 10 на сто на годишна база до 60 244 автомобила. Ръст е отчетен само при изцяло електрическите модели, което главният търговски директор Ерик Северинсон определи като „окуражаващо", въпреки че продажбите в САЩ остават „слаби" след отпадането на данъчните кредити за електромобили.