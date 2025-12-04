ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доналд Тръмп: Премахваме всички глупости от колите!

Георги Луканов

Доналд Тръмп в Овалния кабинет СНИМКА: Екс/ @Scavino47

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да помогне на производителите на автомобили. Стандартът за разход на гориво, въведен от неговия предшественик Джо Байдън, който ще се прилага за автомобили от моделната 2031 година нататък, трябва да бъде отменен.  Според стандарта на Байдън автомобилите от моделната 2031 година трябва да консумират максимум около 4,7 л/100 км гориво.

Планът на Тръмп е значително да облекчи това ограничение. Ако Тръмп постигне своето, стандартът за разход на гориво ще бъде намален до 6,8 л/100 км, съобщава Automotive News. Такъв по-облекчен стандарт естествено има последици и за предходните години.

Преработеният план на Тръмп включва освен намаляване на стандартите за разход на гориво и това, че кросоувърите и "компактните SUV-ове" вече ще бъдат класифицирани като леки автомобили. В момента в САЩ много SUV и кросоувъри попадат в категорията "леки камиони" поради различни разпоредби и изисквания.

"Хората бяха с промити мозъци... Хората плащаха твърде много за кола, която не работеше много добре. Премахваме всички глупости от колите", каза Тръмп по време на пресконференция.

