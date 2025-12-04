Пада цената на природния газ на хъба TTF, а в България - нагоре с 0.61%

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,795 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:10 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,915 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 28,086 евро за мегаватчас, посочва БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 4 декември, е 59,60 лева за мегаватчас, като поскъпва със 0,61 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 59,22 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 59,60 лева за мегаватчас.