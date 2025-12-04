С 3,4 млрд. тона товари през 2024 г. европейските пристанища остават под нивата от 2019 г.

Около 3,4 млрд. тона товари (брутно тегло)са обработили през 2024 г. морските пристанища в Европейския съюз. Обемът е равен на отчетения през 2023 г., но остава под най-високата стойност за периода 2014–2024 г. – 3.6 млрд. тона през 2019 г., показват данни на Евростат.

Ротердам в Нидерландия запазва позицията си на най-голямото пристанище в ЕС, като обработва 397 млн. тона товар през 2024 г. Следват Антверпен–Брюж в Белгия с 244 млн. тона и Хамбург в Германия с 97 млн. тона, отбелязва БТА.

Сред десетте водещи пристанища в ЕС четири отчитат ръст спрямо предходната година. Най-голямо увеличение се наблюдава във Валенсия (3,6 на сто) и Алхесирас (2,6 на сто) в Испания. Най-съществени спадове са регистрирани в Констанца, Румъния (14,3 на сто), и Гданск, Полша (11,0 на сто).

Най-голям дял от обработените стоки през 2024 г. заемат въглища и лигнит, суров нефт и природен газ – 19 на сто от всички товари. Следват кокс и нефтопродукти с 16,5 на сто. Железни руди и други руди представляват 7,4 на сто, а химикали, каучук, пластмаси и ядрено гориво – 7,2 на сто. Продуктите от земеделие, горско стопанство и риболов съставляват 6,3 на сто, докато хранителни продукти, напитки и тютюн имат дял от 4,9 на сто.