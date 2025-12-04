Владимир Малинов: Вертикалният коридор ще позволи промяната в енергийния пазар да се случи

„Както стана ясно вчера, на европейско ниво вече има постигнато съгласие за пълна забрана на вноса на руски природен газ от края на септември 2027 година. Тази стъпка, заедно с политиката на новата американска администрация, която още от първия ден на своята работа насърчава увеличаването на износа на втечнен природен газ, променя изцяло динамиката на енергийния пазар", заяви изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов. Той участва в 25-то издание на Световната среща на върха за втечнен природен газ, която се провежда в Истанбул, Турция.

„Очаквахме подобно развитие на пазара и затова работим последователно за реализацията на Вертикалния газов коридор като основна магистрала за транспорт на втечнен природен газ към региона. Вече девет газопреносни оператора участват в проекта, който има стратегическо значение не само за България и Гърция, но и за целия регион", подчерта Малинов. Според него прогнозите показват устойчиво нарастване на потреблението на природен газ в региона – както заради прехода към газови електроцентрали, включително и заради значителния потенциал за изграждане на нови мощности. „За да посрещнем това търсене, е необходимо да разполагаме с модерна инфраструктура с достатъчен капацитет. Терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция дават естествения достъп до нови източници, а логичният маршрут за пренос към региона минава през България", каза още той.

Малинов призова за мислене в регионален мащаб по отношение на сключването на дългосрочни договори за доставка на втечнен природен газ. „Пазарите в Югоизточна Европа са сравнително малки. Ако обединим заявките си за търсене и предложим на LNG търговците общи дългосрочни договори, ще постигнем по-добри цени и по-висока конкурентоспособност за домакинствата и бизнеса в целия регион." Малинов отбеляза, че вече се реализират мащабни инвестиции в енергийни мощности за производство на електроенергия от газ в съседни държави, а много от съществуващите централи на въглища ще преминат към природен газ. „Нашите анализи показват, че търсенето на природен газ в региона ще нарасне с между 20 и 30% през следващите пет години. Това прави инвестициите в инфраструктура ключови и неотложни", допълни още той.

По време на лидерска кръгла маса, организирана в рамките на събитието, Малинов се включи и в обсъждане на предизвикателствата и перспективите за развитие на сектора на втечнения природен газ. Той проведе среща и Томас Харди, зам.-директор и главен оперативен директор на Агенцията за търговия и развитие на САЩ (The U.S. Trade and Development Agency), както и с Карл Крес, регионален директор за Близкия Изток, Северна Африка, Европа и Азия на Агенцията. Те обсъдиха реализирането на съвместно проучване за проект, който е насочен към подобряване достъпа на региона до американски втечнен природен газ. Двамата се обединиха около това, че подобна инициатива ще допринесе в значителна степен за развитието на пазара в региона и гарантиране на енергийната сигурност.