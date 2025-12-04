Голямо търсене на евромонетите, в пощи и някои банки не достигат

Подготвени са над 1 милион стартови пакети, до дни зареждането с тях ще се успокои

Стартовите пакети с евромонети се радват на голям интерес от хората. Вече има и оплаквания, че не достигат- основно в пощи, а и в някои банки.

Няколко са причините за временния недостиг. Освен голямото търсене, може да има подценяване на нужните количества. БНБ е заредила банките по тяхна заявка с договор, а пощите се зареждат от обслужващата ги банка, но също по заявени от тях количества. Най-често те липсват в отдалечени райони, или в пощенски клонове с по-малко персонал.

Друга възможна причина е постепенното зареждане на мрежата. Не всички клонове на пощите са получавали начални количества наведнъж, някои започват да продават по-късно, например от 3 декември, а други не са уточнили постоянен график за зареждане.

Така, въпреки въведените лимити, че всеки може да купи до два пакета, наличностите се изчерпват.

По неофициална информация, подготвените малко над 1 милион стартови пакети ще бъдат достатъчни и се очаква до дни продажбите да бъдет нормализирани.

Стартовите пакети на цена 20 лв, с 42 монети в тях тръгнаха в продажба от 1 декември 2025 г. във Българска народна банка, банките и пощите.Продажбата ще продължи до изчерпване на ко личествата и до последния ден на декември.

Според Наредба № 46 от 31 юли 2025 г., която определи организацията за стартовте пакети, банките и пощите трябва да държат стартовите пакети отделно от обикновените монети и да не ги пускат в обръщение преди официалната дата на въвеждане- 1 януари 2026 г.