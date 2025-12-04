Водещите индекси на Уолстрийт поеха нагоре

Основните индекси на Нюйоркската фондова борса растат малко след откриването на днешната търговска сесия. Очакванията сред инвеститорите за понижение на лихвите на Управлението за федерален резерв идната седмица, се засилиха, съобщи Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones нарасна с 47,05 пункта или 0,1 на сто до 47 929,95 пункта десет минути след началото на търговията.

Широкообхватният S&P 500 се повиши с 10,69 пункта или 0,16 на сто до 6860,41 пункта, а технологично ориентираният Nasdaq Composite наддаде с 24,58 пункта или 0,11 на сто до ниво 23 478,67 пункта.

Книжата на софтуерната компания „Сейлсфорс“ (Salesforce) поскъпнаха с около 2 на сто заради ръст на приходите и оборота, надвишаващи прогнозите на анализаторите, съобщи БТА.

Приходите на „Сейлсфорс“ са се увеличили с 8,6 на сто през тримесечието, приключило на 31 октомври, спрямо същия период на миналата година, според изявление на компанията. Нетната печалба е нараснала до 2,09 млрд. долара, или 2,19 долара на акция, спрямо 1,53 млрд. долара, или 1,58 долара на акция, през същото тримесечие на миналата година. Резултатът се дължи в най-голяма степен на стратегически инвестиции, донесли на компанията печалба от 263 млн. долара.

Според прогнозите на „Сейлсфорс“ приходите й през следващото, четвърто тримесечие – от ноември до януари – ще нараснат с между 11 и 12 на сто, като около 3 процентни пункта ще се дължат на „Информатика“ (Informatica), компанията за управление на данни, която „Сейлсфорс“ придоби за около 8 милиарда долара през ноември.