И унгарската компания МОЛ иска да купи активите на"Лукойл" в Европа

Унгарската нефтегазова компания МОЛ иска да купи чуждестранните активи на "Лукойл". Страната е съобщила на американски официални лица за интереса си, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на три източника.

Според един от източниците, близката до Виктор Орбан МОЛ би искала да придобие нефтопреработвателните заводи и бензиностанциите на „Лукойл" в Европа, както и дялове в добивни активи в Казахстан и Азербайджан.

„Лукойл" притежава нефтопреработвателни заводи и бензиностанции в Румъния и България, както и 45% дял в холандски нефтопреработвателен завод. В Азербайджан „Лукойл" притежава 19,99% дял в проекта за разработване на газовото находище „Шах-Дениз", в Казахстан – дялове в разработването на газовото находище Карачаганак и нефтеното находище Тенгиз, както и дял в КТК (Каспийски тръбопроводен консорциум). Казахстанските проекти с участието на „Лукойл" са изключени от американските и британските санкции.

Един от източниците съобщи, че унгарският министър-председател Виктор Орбан е обсъдил плановете на МОЛ с президента на САЩ Доналд Тръмп през ноември, съобщи БГНЕС. В резултат на визитата Унгария получи изключение от американските санкции за срок от една година, което ѝ позволява да продължи да внася руски нефт и газ. Унгария, която няма излаз на море, получи изключение от европейските санкции, забраняващи покупката на руски нефт, и продължава да го внася.

Министерството на финансите на САЩ, което трябва да одобри заявленията, отказа да коментира. МОЛ и администрацията на Белия дом не отговориха веднага на запитванията за коментари, отбелязва агенцията.

Преди една година отново се появи информация за интереса на МОЛ към "Лукойл", която бе потвърдена от тогавашния служебен министър на енергетиката на Владимир Малинов .Будапеща разчита в голяма степен на руската енергия, а Орбан, който е на власт от 15 години, отдавна се опитва да поддържа добри отношения както с Москва, така и с Вашингтон. МОЛ се опитва да купи руската сръбска рафинерия НИС, която също е подложена на санкции от САЩ.

Великобритания издаде временен лиценз за сделки с „Лукойл Интернешънъл" до 26 февруари

„Лукойл" беше включен в санкционния списък на Великобритания на 15 октомври, а седмица по-късно - и в санкционния списък на САЩ. Веднага след налагането на санкциите „Лукойл" започна да търси купувач за "Лукойл Интернешънъл" и още на 30 октомври обяви, че е получил и приел предложение за изкупуване на чуждестранните активи от международния търговец на суровини „Гънвор". Американското министерство на финансите, от което зависеше съдбата на сделката, обаче отказа да одобри покупката на активите на „Лукойл" от „Гънвор", вследствие на което търговецът оттегли предложението си. След като „Гънвор" се оттегли от надпреварата, за "Лукойл Интернешънъл" се нареди цяла опашка от купувачи: в медиите се появи информация за интерес от страна на американските гиганти „Шеврон" и „ЕксонМобил" държавната компания ADNOC от Абу Даби, частния инвестиционен фонд Carlyle Group, емирския конгломерат International Holding Company (IHC), бизнесмена Тод Боели с група инвеститори от ОАЕ, както и австрийския бизнесмен Бернд Бергмайер.

За продажбата на чуждестранни активи на „Лукойл" OFAC издаде лиценз с валидност до 13 декември, като в отделно разяснение подчерта, че може да го оттегли, ако счете, че усилията за сключване на сделката са недостатъчни.