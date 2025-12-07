Рекорден ръст на депозити и кредити, зад тях - солидни буфери и печалба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финансовата система е готова за прехода към новата валута

Банките у нас са готови за историческия 1 януари 2026 г., когато в България за първи път официално ще се плаща в евро. Потвърждават го и последните официални данни на Българската народна банка. Финансовата система е напълно адаптирана, инфраструктурата е готова, секторът е в състояние да посрещне прехода.

В края на октомври 2025 година

активите на банковата система възлизат на 208,2 млрд. лв.

и са с 1,9 млрд. лв. под показателите от края на септември. След увеличението през предходния месечен период с 5,9 млрд. лв. през октомври размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити намалява с 4 млрд. лв.

Спрямо края на септември нарастват дълговите ценни книжа - с 1,2 млрд. лв., както и кредитите и авансите, които са с 824 млн. лв. повече.

Ликвидното покритие към 31 октомври е 234,4%, а буферът е 53,3 млрд. лв. Нетните изходящи потоци са 22,8 млрд. лв. Брутните кредити и аванси в края на октомври са 134,8 млрд. лв., като спрямо края на септември се увеличават с 900 млн. лв.

Вземанията от кредитни институции намаляват с 421 млн. до 11,1 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства през месеца с 1,4 млрд. до 123,5 млрд. лв. Увеличение е отчетено при заемите за домакинствата с 988 млн. лв., от които обезпечените с имот са 749 млн. лв. Намаляват кредитите за други финансови предприятия и за сектор държавно управление, съответно с 15 млн. лв. и с 2 млн. лв.

В края на октомври 2025 г. общите депозити в банковата система възлизат на 175,9 млрд. лв. и на месечна база намаляват с 2,2 млрд. лв. Спад е отчетен при депозитите на кредитни институции с 3,6 млрд. лв. и на нефинансови предприятия със 778 млн. лв.

През месеца нарастват депозитите на домакинства с 1,8 млрд. лв., на други финансови предприятия с 403 млн. лв. и на сектор държавно управление с 22 млн. лв.

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на октомври възлиза на 25,5 млрд. лв. и спрямо края на септември нараства с 262 млн. лв., като влияние оказва увеличението на текущата печалба и на натрупания друг всеобхватен доход.

Към 31 октомври 2025 г.

печалбата на банките е в размер на 3,1 млрд. лв.,

което е с 85 млн. повече от реализираната за същия период на миналата година.

Към 30 септември 2025 г. регулаторният капитал възлиза на 23,2 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции е 99,3 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система в края на септември е 23,40%, на капитала от първи ред – 21,93%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 21,66%.

Отношението на ливъридж (при използване на напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено към 30 септември 2025 г., е 10,23% при регулаторно изискване за минимум 3%.

Отношението на нетно стабилно финансиране към 30 септември 2025 г. възлиза на 161,5% при минимално регулаторно изискване за 100%. Наличното стабилно финансиране в края на септември е 164 млрд. лв., а изискваното стабилно финансиране - 100,6 млрд.

Според месечните отчети активите на банковата ни система са повече от брутния вътрешен продукт на страната, което е доказателство за устойчив растеж и стабилност в последната година.

Кредитният портфейл на банките продължава да расте, особено при ипотечните заеми за домакинства , което е доказателство за активната им роля в потреблението и в ръста на икономическите сектори, особено на имотния пазар.

Всички оценки за системата показват, че тя е

стабилна, добре капитализирана и ликвидна

Нарастващите кредити и активи са сигнал, че бизнесът и домакинствата продължават да имат достъп до евтино финансиране. По-високите резерви за обезценки показват, че банките следват отговорна политика, както и доказателство за висока степен на контрол от БНБ и ЕЦБ.

Банкомати, ПОС терминали и онлайн банкиране спират за 4 часа

Преминаване на банковите системи към еврото е планирано за периода 31 декември - 2 януари. Всяка банка ще информира клиентите си за достъпността на своите дигитални канали в този период, съобщиха от Асоциацията на банките в България.

През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС терминали и в интернет.

В интервала между 21 часа на 31 декември и 1 часа на 1 януари ще се случи техническото пренастройвана на системите (карти, ПОС терминали, банкомати) с временни прекъсвания на системите. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматната мрежа ще започне да разпространява евро банкноти.

От асоциацията препоръчват хората да осигурят достатъчна наличност по картата си преди празничните дни. Добре е да предвидят и известна сума в брой в левове за новогодишната нощ. Левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари, в периода на двойно обращение, напомнят от асоциацията.