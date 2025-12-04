Илияна Йотова: Българските банки са готови за приемане на еврото

Българските банки са готови за приемане на еврото, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на празника на банкера.

"Правителството от страх избяга от откровения разговор с българските граждани за възможностите и рисковете от единната европейска валута", каза Илияна Йотова

Ако днес има някой, който може да заяви, че е готов за приемане на еврото, това са българските банки. Те не пожалиха време и усилия и без шум и прожектори свършиха чудесно своята работа. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на честването на професионалния празник на банкера, организирано от Асоциацията на банките в България.

Конвергентните доклади показаха, че единствената институция, която свърши своята работа по подготовката на страната за въвеждане на единната валута, е Българската народна банка, припомни вицепрезидентът. Тя подчерта, че със своя голям авторитет банката е един от най-сигурните партньори на Европейската централна банка.

Илияна Йотова посочи, че еврото е само инструмент за постигане на цели, зона на сигурност, която трябва да бъде използвана по най-добрия начин за развитието на икономиката, за повишаването стандарта на живот на хората, за това България като пълноправен член да участва активно при формирането на общата финансова и парична политика и в дебатите за реформи в еврозоната и за нейното развитие.

„Българските граждани трябваше и можеше да бъдат много по-подготвени за момента, в който ще приемем единната европейска валута. За съжаление, това не се случи, защото правителството от страх избяга от откровения и честен разговор за всички възможности и рискове, когато една страна приема еврото", заяви вицепрезидентът