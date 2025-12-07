Макрон предупреди Китай за възможни мита

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е предупредил китайското ръководство, че Европейският съюз може да въведе мита върху китайски стоки, ако не бъдат предприети мерки за ограничаване на нарастващия търговски дефицит на ЕС спрямо Китай.

Това съобщава Ройтерс, като цитира интервю на държавния глава за „Ле-з-Еко".

По време на държавното си посещение в Китай в началото на декември Макрон е подчертал необходимостта от засилване на сътрудничеството по въпросите на глобалните търговски дисбаланси, геополитиката и климатичните политики. Той е определил сегашния търговски излишък на Китай като „неустойчив".

„Опитах се да обясня на китайците, че търговският им излишък е неустойчив, защото те убиват собствените си клиенти, особено като вече не внасят много от нас", посочва Макрон в интервюто. Той допълва, че е заявил на китайските си домакини, че ако не последват конкретни действия, европейските страни може да бъдат принудени „в следващите месеци" да предприемат силни мерки, като мита върху китайски продукти – по примера на Съединените щати, пише БТА.