ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21864689 www.24chasa.bg

Министрите отхвърлиха предложението на ЕС за ежегодишен технически преглед на колите над 10 г.

Георги Луканов

[email protected]

4100
Годишен технически преглед Снимка: Архив

Европейският съюз искаше да наложи задължителни годишни технически прегледи за автомобили над десет години във всички страни на съюза. Това предложение бе отхвърлено, защото министрите на транспорта на 27-те държави членки гласуваха против, с мотива да се избегне допълнителното финансово натоварване на хората. Така остава досегашната практика всяка държава сама да определя периодичността на прегледите. 

В България подлежат на технически преглед (ГТП) всички превозни средства. За новите коли първият преглед е на третата година, после на 5-та, а след това - ежегодно. В Белгия колите над 10-годишна възраст също се проверяват на 12 месеца. В два от най-големите европейски пазари - Германия и Франция, това обаче не е така. Автомобилите в тези две страни след 4-ата година минават технически проверки на две години, а не на една, както е в България.

27-те държави членки вече одобриха други аспекти на новите разпоредби, по-специално по отношение на новите методи за мониторинг на емисиите на азотен оксид и твърди частици, както и мерки, предназначени за борба с манипулирането на километражите на колите.

Годишен технически преглед
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте уникални кадри с дрон на заседналия край Ахтопол танкер (Галерия, видео)