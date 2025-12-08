Министрите отхвърлиха предложението на ЕС за ежегодишен технически преглед на колите над 10 г.

Европейският съюз искаше да наложи задължителни годишни технически прегледи за автомобили над десет години във всички страни на съюза. Това предложение бе отхвърлено, защото министрите на транспорта на 27-те държави членки гласуваха против, с мотива да се избегне допълнителното финансово натоварване на хората. Така остава досегашната практика всяка държава сама да определя периодичността на прегледите.

В България подлежат на технически преглед (ГТП) всички превозни средства. За новите коли първият преглед е на третата година, после на 5-та, а след това - ежегодно. В Белгия колите над 10-годишна възраст също се проверяват на 12 месеца. В два от най-големите европейски пазари - Германия и Франция, това обаче не е така. Автомобилите в тези две страни след 4-ата година минават технически проверки на две години, а не на една, както е в България.

27-те държави членки вече одобриха други аспекти на новите разпоредби, по-специално по отношение на новите методи за мониторинг на емисиите на азотен оксид и твърди частици, както и мерки, предназначени за борба с манипулирането на километражите на колите.